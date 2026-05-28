Пермская сеть аптек «Планета здоровья» вдвое увеличила выручку, но стала убыточной

Пермское ООО «Планета Здоровья Холдинг» (ПЗХ) в 2025 году получило убыток в 196 млн руб., тогда как годом ранее общество фиксировало чистую прибыль в размере 32 млн руб. Об этом сообщается в финотчетности ПЗХ на Rusprofile. Снижение показателя прибыльности составило 706%.

При этом ООО увеличило выручку с 11,4 млрд руб. до 24 млрд руб. что на 113% больше.

«Планета здоровья» входит в десятку крупнейших российских аптечных сетей, насчитывает свыше 3 тыс. филиалов по всей России. Компания контролируется пермским бизнесменом Александром Броварцом и режиссером Андреем Кончаловским. По оценке RNC Pharma, компания занимает четвертую позицию в рейтинге аптек по доле на розничном коммерческом рынке. На официальном сайте указано, что «Планета здоровья» представлена в 60 регионах РФ. В Прикамье сегодня действует 580 филиала сети.