Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он предупредил граждан об ограничении работы интернета в регионе. Господин Мельниченко напомнил, что в экстренной ситуации нужно звонить по телефону 112. Глава региона призвал граждан сохранять спокойствие.

Если вы дома, сядьте в комнате с несущими стенами без окон (ванная). Предварительно отключите свет, газ, воду.

Если вы на улице, не выходите на открытые участки. Укройтесь в ближайшем здании или крытом паркинге.

