Курс доллара. Прогноз на 28–29 мая

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Перспективы рубля во многом будут зависеть от динамики цен на нефть Волатильность на валютном рынке находится на повышенном уровне из-за нестабильности на Ближнем Востоке, конъюнктуры рынка нефти, налогового периода, значительных погашений валютных облигаций. В ближайшие недели рубль, вероятно, сохранит сильные позиции (70–75 руб./$), так как валютная выручка поступает с запаздыванием, и приток валюты будет значительным даже при умеренном снижении цен на нефть. В дальнейшем перспективы рубля во многом будут зависеть от динамики цен на нефть, а значит, от развития конфликта на Ближнем Востоке. Ожидания до конца года постепенно смещаются в сторону повышения прогнозов нефтяных цен и курса рубля. До конца недели курс доллара может находиться в интервале 70–73 руб./$, курс юаня — в коридоре 10,3–10,7 руб./CNY.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Курс игнорирует коррекцию на нефтяном рынке Рубль демонстрирует стабильность в преддверии закрытия налогового периода и сохраняет позитивную динамику по отношению к основным валютам. Фундаментальные факторы поддержки в виде жесткой ДКП и высоких ставок и обязательной продажи валютной выручки экспортерами формируют структурный спрос на рубль. При этом курс игнорирует коррекцию на нефтяном рынке: снижение котировок нефти Brent на около 3% (до $96,5 за баррель) не оказывает заметного давления на национальную валюту. Мы полагаем, что до конца этой недели валютные курсы продолжат консолидироваться в диапазонах 10,3–10,7 руб./CNY и 70–73 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе — сохраняющаяся неопределенность на геополитическом поле Рубль продолжает получать поддержку от продажи валюты экспортерами, а также риторики по ДКП российского регулятора и высокой ключевой ставки. Тем временем не на стороне национальной валюты — текущий мировой тренд на снижение нефтяных цен, которые оказывают ему традиционную поддержку. В фокусе — сохраняющаяся неопределенность на геополитическом поле, которая способна добавить волатильности валютным курсам. Позиции доллара может скорректировать свежая экономическая статистика из США, где потребительская уверенность показала снижение в мае на фоне рисков роста инфляции из-за ближневосточного конфликта. Рынок — в ожидании публикации ценового индекса расходов на личное потребление как одного из основных индикаторов инфляции для ФРС.

Илья Федоров,

главный экономист Ключевой вопрос, сколько все же Минфин будет покупать в июне Курс ожидаемо продавили под занавес налогового периода. Его значение в 71 руб./$ на конец налогового периода — вполне неплохой результат, хотя мы и ожидали, что рубль будет чуть слабее. Ключевой вопрос, сколько все же Минфин будет покупать в июне. Наша оценка — 270 млрд руб. Если мы правы, то текущие покупки вместе с завершением операций по зеркалированию должны дать ослабление рубля и уход курса в диапазон 76–78 руб./$, если, конечно, нефть будет сохраняться на текущих уровнях. Ждем, что к концу недели рубль будет торговаться в области 72–74 руб./$, ближе к нижней границе интервала.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Курс доллара может вырасти против российской валюты на 1–2 руб. Рубль вернулся на траекторию роста благодаря восстановлению нефтяных котировок и отыгрыванию фактора ухудшения геополитических условий. Вероятно, после надежды на ослабление рубля экспортеры возвращаются на внутренний валютный рынок, поскольку объемы внешней выручки высоки. Тем не менее, если цены на нефть вновь развернутся вниз на волатильных новостях по Ближнему Востоку, курс доллара может вырасти против российской валюты на 1–2 руб.