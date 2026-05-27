Работодателей в Волгоградской области могут обязать нанимать бойцов СВО

Волгоградских работодателей с числом сотрудников от 100 человек обяжут бронировать 1% рабочих мест для участников СВО и их семей. Соответствующий законопроект завтра, 28 мая, рассмотрит областная дума. Документ внес на рассмотрение регионального парламента вице-губернатор Евгений Харичкин.

Квота рассчитывается ежеквартально от среднесписочной численности, округляется в меньшую сторону. Трудоустраивать нужно будет уволенных со службы участников СВО, а также признанных безработными членов их семей, в том числе близких родственников погибших, пропавших без вести и умерших от ранений, полученных в боях за ЛНР и ДНР с 11 мая 2014 года. Отчитываться о трудоустроенных нужно будет ежемесячно. Исключения делают только для общественных объединений инвалидов и предприятий-банкротов, указано в документе.

Закон, если примут, вступит в силу 1 сентября этого года и будет действовать до 1 сентября 2032-го. По оценкам авторов, в регионе зарезервируют около 2 тыс. рабочих мест.

