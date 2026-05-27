Депутаты Ульяновской городской думы, заслушав отчет мэра областного центра Александра Болдакина, признали его работу и деятельность администрации города удовлетворительной. Вопросов не задавали, обошлись без выступлений и критики, дав несколько напутствий. Представителей областной власти на отчете не было. Между тем депутаты регионального парламента считают, что к главе города есть масса вопросов по неразрешенным проблемам областного центра, которые следовало поднимать раз в год во время отчета. В администрации губернатора считают, что мэру Ульяновска следует настроить чиновников администрации на умение работать непосредственно с населением.

В среду на заседании гордумы Ульяновска глава областного центра отчитывался перед депутатами о своей работе и деятельности администрации города в 2025 году. Как отметил в своем докладе глава Ульяновска, 2025 год был «непростым» — «санкции, меры по сдерживанию инфляции в определенной мере влияли на возможности бизнеса».

В своем отчете Александр Болдакин неоднократно поблагодарил депутатов «за эффективное сотрудничество» и губернатора региона Алексея Русских «за помощь в привлечении дополнительного финансирования на развитие Ульяновска». Отметив, что «в центре внимания власти находится человек», мэр рассказал о достижениях администрации Ульяновска в виде ремонта школ и детсадов, решения социальных проблем (из аварийных домов переселено 43 человека, в то время как всего в регионе в аварийных домах проживает 6,8 тыс. человек, большинство — в Ульяновске) и вопросов благоустройства (по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано 25 дворов, еще 99 дворов — по программе «Мой двор» при поддержке губернатора; всего в Ульяновске более 5 тыс. дворовых территорий). Город, по словам мэра, делает акцент на развитие программ комплексной жилой застройки в стадии реализации 19 проектов). Объем инвестиций в основной капитал составил 58 млрд руб. (на 60% больше, чем в 2024 году). Доходы бюджета составили 25,333 млрд руб. при расходах 25,108 млрд руб. (профицит связан лишь с тем, что часть полученных доходов перешла на 2026 год).

Среди проблем города мэр назвал претензии горожан к работе общественного транспорта и городским дорогам, при этом господин Болдакин отметил, что «решению этих проблем уделяется особое внимание», и в минувшем году разработаны комплексная схема организации дорожного движения и программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, которые мы планируем принять в 2026 году. Завершил свое выступление глава города, обращаясь к депутатам, предложил «объединить усилия ради достижения общих целей», отметив, что «сила — в единстве».

Депутаты вопросов не задавали. Выступлений также не было. Было высказано лишь несколько пожеланий, в том числе о необходимости «продолжить работу над ростом доходов».

Стоит отметить, что представителей региональной власти на столь важном отчете не было — ни заместителя губернатора по внутренней политике Александра Коробко, ни депутатов регионального заксобрания (они говорили, что приглашений не получали).

О проблемах города, на которые неоднократно обращали внимание как представители общественности, так и надзорные органы, — о незавершенных проектах очистных сооружений, срывах сроков строительства школ и мостов, проблемах генплана города, проблемах так называемой точечной застройки, о потере городом «Ульяновской городской электросети», а также о нехватке бюджетных средств на решение первоочередных проблем — глава города ничего не сказал. Деятельность администрации была признана депутатами удовлетворительной. За положительное утверждение отчета проголосовали 37 депутатов (из 40). Трое депутатов от ЛДПР от голосования отказались.

Председатель комитета регионального заксобрания по промышленности, строительству, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Грачев считает «странным» отношение депутатов, у которых не было к мэру вопросов, «поскольку мэр, избираемый гордумой из числа представленных кандидатов, даже на юридическом уровне подотчетен гордуме». «И это тот случай, когда раз в год депутаты вправе спросить с него, задать вопросы по всем проблемам. А вопросов накопилось много. Это и загрязнение воздуха в Заволжском районе, и проблема благоустройства, и неутихающие вопросы по скверу Антонова, и уничтожение зеленых зон, и точечная застройка»,— заметил депутат.

«Совершенно логично было задать мэру вопрос о планах застройки в сквере Антонова»,— поддерживает коллегу председатель комитета по соцполитике регионального заксобрания Сергей Шерстнев, отмечая, что «нельзя строить там, где люди привыкли отдыхать», и «нельзя ломать то, что сделано не нами». Он также заметил, что не решаются и даже не озвучиваются такие серьезные проблемы, как лишение города последнего пляжа, на котором можно было купаться, отсутствие средств на замену лифтов в сроки, оговоренные правительством РФ.

Председатель комитета ЖКХ областного парламента Денис Седов считает, что «отчет прошел в соответствии с регламентом гордумы, но просто нормативно». «Но кроме процедурных вещей есть необходимость обсуждения проблем. Меня, например, волнуют вопросы, почему город позволил себе лишиться очень важного градообразующего предприятия — АО “УльГЭС”, почему не исполняются решения судов по капремонту и что делается для их исполнения. Меня также интересует, что делается в реализации федерального закона №33-ФЗ по местному самоуправлению, который предусматривает перераспределение полномочий, а это несет возможные изменения в бюджет, значит, надо было и об этом рассказать депутатам. Ничего мэр не сказал и о том, как у города были урезаны полномочия в градостроительстве, что привело к появлению целого ряда новых проблем»,— отметил господин Седов, заметив, что отсутствие реакции депутатов на отчет мэра выглядит странно.

Заместитель губернатора Александр Коробко, курирующий внутреннюю политику региона и работу с муниципалитетами, заметил, что, по его мнению, в Ульяновске нет плотной связи чиновников администрации с населением. «Александр Болдакин очень коммуникабельный человек, но надо выстроить работу так, чтобы чиновники сами вплотную работали с жителями города, видели их заботы и проблемы. А депутаты, работающие на местах, непосредственно с избирателями, должны задавать вопросы населения главе города. Надо обсуждать, искать совместные решения и находить общий язык»,— сказал вице-губернатор.

Сергей Титов, Ульяновск