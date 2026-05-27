Долгово ли, коротко

Попытка Минфина удлинить госдолг пока не встретила поддержки инвесторов. Спрос на предложенные тринадцатилетние облигации федерального займа (ОФЗ) составил менее 70 млрд руб., причем из-за выставленной инвесторами высокой доходности эмитент удовлетворил лишь половину заявок. Интерес участников рынка к длинным бумагам снижается после жестких заявлений ЦБ о монетарной политике, а также на опасениях роста объема госзаимствований. В таких условиях доходность длинных ОФЗ может превысить 15% годовых.

Активность инвесторов на первичном рынке государственного долга заметно снизилась. Суммарный спрос на предложенные 27 мая два выпуска ОФЗ-ПД составил немногим более 165 млрд руб., на 35% ниже результата предшествующей недели. Причем на тринадцатилетний выпуск спрос составил всего 67,5 млрд руб. При этом Минфин удовлетворил лишь половину заявок по этому выпуску, а общий объем размещения составил лишь 105 млрд руб., сократившись по сравнению с результатом недельной давности почти на 40%. Даже с учетом регулярных доразмещений министерство привлекло по итогам мая лишь 515 млрд руб., на 45% ниже результата апреля и минимальный показатель с января.

Активность инвесторов снизилась на фоне роста доходностей из-за неопределенности перед июньским заседанием Банка России и неясности с бюджетными параметрами. В апреле регулятор хотя и снизил ставку, как ожидало большинство аналитиков на 0,5 п. п., до 14,5%, однако повысил прогноз на этот год до 14–14,5% и на следующий год (до 8–10%). Вдобавок к этому глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможность паузы в изменении ставки на ближайших заседаниях. Как итог — с начала месяца доходности среднесрочных и длинных ОФЗ выросли на 27–37 б. п., до 14,75–14,82% годовых, поднявшись до значений начала весны. Доходности краткосрочных бумаг выросли на 2 б. п., до 13,37–13,44% годовых.

6,47 триллиона рублей по номиналу составляет запланированный правительством на 2026 год максимальный объем размещения ОФЗ.

Более сильный рост доходностей долгосрочных гособлигаций связан в первую очередь с доминирующим предложением таких бумаг со стороны Минфина. С начала года свыше двух третей всего объема заимствований пришлось на ОФЗ сроком 7–15 лет. Как отмечает аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев, в ходе размещений эмитент предлагает премию к вторичному рынку, толкая доходности вверх. По оценке “Ъ”, по четырехлетнему выпуску (средневзвешенная доходность 14,1% годовых) премия по доходности к вторичному рынку составила 4 б. п., по тринадцатилетнему выпуску (14,8% годовых) — 2 б. п. «Короткие бумаги Минфин не предлагает, поэтому кривая доходности ОФЗ снижена на горизонте один-три года»,— констатирует начальник отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Тем не менее спрос на облигации предъявляют как банки, так и портфельные управляющии.

«После апрельского заседания ЦБ фондирование стало дешевле, средние ставки депозитов снизились до 13% годовых, ставки репо стабильно ниже уровня ключевой ставки (14–14,2% годовых). То есть с точки зрения фондирования позиций рынок ОФЗ стал привлекательней для банков»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Алексей Вдовин.

Вдобавок к этому активно вкладывают средства в облигации и облигационные ПИФы частные инвесторы. По оценке аналитической компании «Эйлер», с начала мая только ПИФы облигаций привлекли от клиентов 130 млрд руб., а с начала года — почти 500 млрд руб. «Не прекращается приток денежных средств по пенсионным программам»,— отмечает Алексей Вдовин.

В ближайшие недели, до заседания Банка России 19 июня, доходности на долговом рынке продолжат расти, а в части долгосрочных ОФЗ могут превысить 15% годовых. Как считает Алексей Вдовин, при таких значениях появится мощная поддержка сегмента не только от институциональных инвесторов, но и от банков. Однако первостепенное значение для рынка будут иметь итоги июньского заседания ЦБ и комментарии по дальнейшей политике. «Основной сценарий снижения ставки на 50 б. п. поддержит котировки госбумаг. Но если Банк России ограничится 25 б. п. или возьмет паузу, коррекция усилится, и прежде всего в длинном сегменте»,— отмечает Егор Зиновьев.

Виталий Гайдаев