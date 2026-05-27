Проверка с отсрочкой платежа

Аудиторские компании «большой четверки» столкнулись с серьезными изменениями в платежном поведении своих клиентов. Если раньше платежи перечислялись равномерными частями в несколько этапов, то сейчас до 80% платежа приходится на последний этап аудита. Кроме того, отсрочка может превышать два месяца. По словам участников аудиторского рынка, это негативно влияет на независимость их бизнеса.

Платежная дисциплина клиентов аудиторских компаний «большой четверки» серьезно снизилась, рассказали источники “Ъ” на рынке аудита. Три собеседника “Ъ” из этих компаний подтвердили этот тренд. «В первую очередь такая проблема актуальна для крупных клиентов, которые обладают повышенной закупочной силой и которые начали агрессивно управлять рабочим капиталом, увеличивая отсрочки»,— полагает гендиректор «Эксперт Бизнес-решений» Павел Митрофанов. Доля клиентов составляет более 50%, причем это крупные компании, отмечает один из собеседников “Ъ” из аудиторской компании «большой четверки».

К компаниям «большой четверки» относятся «Кэпт», группа Б1, «Технологии доверия», «Деловые решения и технологии» (ДРТ). Ранее эти компании были частью международных сетей KPMG, Ernst & Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), Deloitte. По оценке “Ъ”, выручка этих российских компаний за 2025 год составила 25 млрд руб., или почти 65% от результата более 90 компаний, раскрывших отчетность. Средний чек по общественно значимым организациям на финансовом рынке превысил 30 млн руб., в 5–7 раз выше, чем у ближайших конкурентов.

По словам собеседников “Ъ”, если раньше плата за аудиторские услуги проводилась равными частями в несколько этапов, то сейчас до 80% от суммы контракта клиенты выплачивают после выдачи аудиторского заключения. При этом отсрочка достигает 60–70 дней. Ранее оплата проходила примерно равными частями на каждом из трех этапов проведения аудиторской проверки. Была распространенная схема, когда большая часть оплаты осуществлялась в начале, меньшая — в конце, указывает основатель «Правовест Аудит» Маргарита Подладчикова. Оплачивать аудиторские услуги с отсрочкой начали, в частности, машиностроительные предприятия и ТЭК, указывает гендиректор аудиторской компании РБ Михаил Брюханов. Руководитель департамента аудиторских услуг «Кэпт» Андрей Рязанцев отметил, что у отдельных клиентов видна попытка «переноса существенной части оплаты на период после завершения проекта и выдачи аудиторского заключения, а также увеличение отсрочек платежа». Он отмечает, что данная тенденция не приобрела всеобщий характер. В других компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Участники рынка ссылаются на сложную экономическую ситуацию. «Заказчики аудиторских услуг испытывают давление по условиям платежей и дисциплине их исполнения со стороны своих заказчиков, часть из них также стремится получить дополнительную выгоду от задержки платежей в условиях высокой ключевой ставки»,— поясняет управляющий партнер ГК «Мариллион» Полина Виксне. По словам менеджера по продажам «КСК групп» Михаила Щетинина, бизнес ищет возможности сократить или отсрочить любой платеж, «особенно в условиях повышения цен почти на все, в том числе и на аудит».

Новые условия клиенты стали включать в тендеры, параметры контракта — постоплата и отсрочка могут быть принципиальными требованиями закупки, говорят участники рынка. «Если аудитор будет не готов их заявить, он не сможет участвовать в тендере»,— поясняет господин Митрофанов. При этом отказ от условий тендера «означает потерю крупного клиента и большой доли выручки», отмечает директор практики компании Neo Ольга Кабанова.

Ухудшение платежной дисциплины негативно влияет на бизнес аудиторов, вплоть до ухода высокооплачиваемых сотрудников. «Обычно после высокого сезона аудиторы получали бонусы. Однако их выплачивают по закрытым договорам, а теперь надо ждать 60–70 дней — это очень сильная демотивация»,— указывает советник ГК «Клифф» Инга Скворцова. Аудиторские и консалтинговые компании не являются капиталоемким бизнесом с доступом к значительному кредитному плечу, отмечает Андрей Рязанцев. Они в значительной степени живут за счет оборотного капитала и регулярного денежного потока. Поэтому «системный переход на модель длительной постоплаты представляется неустойчивым и создающим риски как для финансовой устойчивости участников рынка, так и для независимости аудита», считает эксперт.

Юлия Пославская