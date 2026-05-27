Прокуратура пошла по воде

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Самарской области вчера, 26 мая, начал рассматривать иск прокуратуры региона к тольяттинскому ООО «Автоград-Водоканал» («АВК») об истребовании из чужого незаконного владения 108 объектов недвижимости и аннулировании права собственности «АВК». «Автоград-Водоканал» занимается водоснабжением АвтоВАЗа и части жителей Автозаводского района Тольятти. Коммунальное предприятие было создано АвтоВАЗом в конце 60-х годов. В 2011 году руководство завода в рамках политики по выделению непрофильных активов учредило ООО «Автоград-Водоканал» как предприятие водоснабжения и водоотведения и продало его Ростеху, который позже перепродал компанию. В итоге актив оказался у ООО «АВК», которое приобрело его более чем за 1 млрд руб. в рамках конкурса. В суде юристы компании заявили, что процедура приватизации «Автоград-Водоканала» прошла без нарушений, и потеря имущества грозит «АВК» закрытием.

На минувшем судебном заседании суд рассмотрел ходатайства представителей ООО «Автоград-Водоканал» о привлечении к участию в судебном заседании в качестве третьих лиц администрацию Тольятти, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Суд привлек к участию в деле только городскую администрацию и областное минЖКХ. Еще одно третье лицо в судебном процессе — АО «АвтоВАЗ», которое не возражало против удовлетворения исковых требований. Кроме того, юристы ответчика просили отменить обеспечительные меры, так как они препятствуют реконструкции инженерных коммуникаций. Суд отменил обеспечительные меры частично, разрешив компании модернизировать имущество.

Иск прокуратуры региона об истребовании из чужого незаконного владения ООО «Автоград-Водоканал» 108 объектов недвижимости и аннулировании в ЕГРН записи о праве собственности ООО «АВК» на имущество суд зарегистрировал в апреле этого года. 27 апреля суд наложил арест на активы.

ООО «Автоград-Водоканал» зарегистрировано в 2011 году. Основной вид деятельности общества — водоснабжение и водоотведение жителей и юридических лиц Автозаводского района Тольятти. Единственным собственником компании, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является московское АО «Серпиенте», которое, в свою очередь, принадлежит Анастасии Криваковой. Должность руководителя «Серпиенте» занимает Кайрат Шайкенов, он же является бенефициаром ООО «Эвиалей». Выручка «АВК» в 2025 году превысила 1,7 млрд руб., прибыль составила 238 млн руб. В предыдущие годы компания также ежегодно получала прибыль в размере более 200 млн руб. Среди заказчиков услуг «АВК» — администрация Тольятти и ГУ МЧС по Самарской области. Кроме того, как стало известно на суде, между «Автоград-Водоканалом» и ОЭЗ «Тольятти» заключен договор на технологическое присоединение.

Изначально ООО «Автоград-Водоканал» принадлежал АвтоВАЗу. Как указано на сайте «АВК», очистные сооружения канализации начинали действовать в 60-х годах, еще до начала закладки фундамента на месте будущего автомобильного завода. «Прежде всего, были введены в действие очистные сооружения канализации, районная и ливневая насосные станции как признак цивилизованности, общей культуры производства, требований технологии и экологии. Второе — вода: водозабор, очистные сооружения водоподготовки»,— говорится на сайте «АВК».

В 2011 году из-за политики АвтоВАЗа по выделению непрофильных активов руководством завода было принято решение об учреждении ООО «Автоград-Водоканал», которому перешли очистные сооружения водоснабжения и очистные сооружения канализации. Через несколько лет компанию продали Ростеху, который позже перепродал актив ООО «Водоканал городского округа Тольятти». В 2023 году предприятие выкупило «Серпиенте». Как заявил адвокат компании в ходе судебного заседания, компания приобрела тольяттинское предприятие в рамках конкурса, сумма сделки составила более 1 млрд руб.

По словам представителей компании, процедура приватизации «АВК» прошла без нарушений, кроме того, в случае, если иск прокуратуры будет удовлетворен судом и компания лишится 108 объектов недвижимости, это приведет к полному краху общества.

Как поясняют юристы, общий тренд в подобных делах — прогосударственный. «С 2022 года и особенно в 2024-2026 годах прокуратура активно использует несколько моделей исков: классическая деприватизация, антикоррупционные иски, споры о нарушении правил владения стратегическими активами, а также новые конструкции, направленные на защиту публичных интересов. Практика по искам прокуратуры о деприватизации сейчас складывается скорее в пользу публичного собственника. Суды все чаще исходят из приоритета публичного интереса, особенно если спор касается инфраструктуры, ЖКХ, стратегических предприятий или социально значимых объектов. В таких делах классические возражения бизнеса — добросовестность приобретения, длительное владение, регистрация права, последующие сделки и прочие – работают слабее, если прокуратура доказывает первоначальный порок выбытия имущества из государственной или муниципальной собственности»,— говорит адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс обращает внимание, что в деле ООО «АВК» правовым основанием служит виндикация по ст. 301 ГК, а не антикоррупционный инструментарий. «Указанное означает, что истцу необходимо доказать порок в каждом звене цепочки перехода права собственности, начиная с момента первоначального выбытия имущества. Наиболее весомыми аргументами защиты в таком случае выступают возмездное добросовестное приобретение актива на конкурсе за более чем 1 млрд руб. и угроза прекращения водоснабжения жилого района и АвтоВАЗа. В ряде дел суды принимали во внимание при оценке соразмерности фактор последствий изъятия. Тем не менее, общий тренд складывается не в пользу ответчика, и без понимания того, какой именно порок был выявлен на стадии первоначальной приватизации, прогнозировать исход затруднительно»,— отмечает Владислав Гейтс.

Сабрина Самедова