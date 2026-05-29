По делу об изъятии здания почты в Перми назначили экспертизу

В рамках спора КГБУ «Управление автодорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ) и АО «Почта России» об изъятии для нужд региона нежилого здания по ул. Шоссейной 2-ой, 15, назначили экспертизу. По данным картотеки краевого арбитражного суда, она должна была состояться 23 апреля. Следующее заседание по делу состоится 8 июня.

КГБУ «Управление автодорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ) обратилось с иском к АО «Почта России» в ноябре 2025 года. Общая площадь фигурируемого в деле здания составляет 753,6 кв. м. Возмещение за изымаемое имущество было установлено в размере 41,4 млн руб.

Стоит отметить, что в июле прошлого года УАДиТ уже изъял для государственных нужд региона объект АО «Почта России» площадью 34,8 кв. м по тому же адресу. Размер возмещения АО составил 900,7 тыс. руб., из них 719 тыс. руб. — рыночная стоимость, установленная экспертом, и 181,7 тыс. руб. — величина убытков, причиненных изъятием имущества. Как указано в решении суда, изъятие понадобилось для строительства перехода ко. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской.