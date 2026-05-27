Торги по продаже имущества бывшего вице-премьера Прикамья не состоялись

Финансовый управляющий бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой уведомила о признании торгов по продаже имущества должницы несостоявшимися. Как следует из данных портала «Федресурс», на торги, проведенные 27 мая, не было подано ни одной заявки. На аукционе предлагалось три лота. Среди них нежилые помещения в пятиэтажных домах Перми по ул. Крупской, 23 и ул. Матросова, 6, с начальными ценами 15 и 7,5 млн руб. соответственно, а также земельный участок в деревне Сухая Пермского муниципального округа с начальной ценой продажи 15,5 млн руб.

Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью. В ноябре 2025 года суд заменил осужденной наказание с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В апреле в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб.