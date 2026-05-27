Аграриям подберут начальников

Число федеральных ведомств, участвующих в назначении руководителей региональных органов власти по своему «профилю», растет и может увеличиться еще — совет Госдумы обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением предоставить Минсельхозу полномочия согласовывать кандидатуры на посты региональных министров в сфере АПК. Накануне такая норма отдельным законопроектом была одобрена для Минтранса, еще ранее — для Минспорта. Эксперты в целом согласны, что такие согласования могут повысить качество управления, но отмечают, что такое участие в делах региона требует четких критериев его применения.

Совет Госдумы 25 мая обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением разрешить Минсельхозу согласовывать кандидатуры руководителей органов исполнительной власти регионов в агропромышленном и в рыбохозяйственном комплексах. Инициатива объяснена тем, что «механизмы взаимодействия федерального и региональных органов исполнительной власти недостаточно урегулированы». Наделение же Минсельхоза таким правом обеспечит единство аграрной политики, усилит контроль за использованием бюджетных средств и гарантирует стабильное производство, доступность и продовольственную безопасность.

В действующем законодательстве уже предусмотрено участие федеральных органов в согласовании руководящих кадров в ряде сфер, в том числе в образовании, здравоохранении, в финансах, в тарифном регулировании, а также в жилищном и строительном надзоре. 25 мая Владимир Путин подписал закон, дающий право согласования таких назначений еще и Минспорту, а 26 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, наделяющий такими полномочиями Минтранс.

В правительстве в ответ на запрос “Ъ” сообщили, что получили обращение совета Госдумы и оно будет рассмотрено «в установленном порядке». В Минсельхозе добавили, что министерство готово принять участие в работе по рассмотрению этой законодательной инициативы.

Наличие тренда на формирование единой системы публичной власти подтвердил (представляя в Госдуме законопроект о Минтрансе) глава комитета нижней палаты по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

По его словам, логика заключается в усилении взаимодействия между федеральным центром и регионами.

Такое усиление вызвало и вопросы: Артем Прокофьев (КПРФ) заявил, что это ограничивает возможности губернаторов по формированию собственной команды. На это участвовавший в обсуждении замминистра транспорта Дмитрий Зверев ответил, что решение соответствует стратегическим приоритетам государства и общим с регионами задачам.

Комментируя ситуацию с Минсельхозом, руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Вадим Аникин пояснил “Ъ”, что сейчас регионы сильно отличаются друг от друга по качеству администрирования выделяемых АПК субсидий, по скорости доведения поддержки до аграриев, по работе с информсистемами и достижению показателей госпрограмм. Центр несет ответственность за общий результат, но не всегда имеет инструменты влияния на качество регионального управления, и особенно это заметно в АПК, «где любые сбои быстро выходят за рамки одного региона и влияют на цены, логистику, экспорт, обеспеченность внутреннего рынка», говорит эксперт. При этом он отмечает, что использование механизма согласования кадров «требует аккуратного подхода и четких критериев применения, чтобы речь шла о повышении качества отраслевого управления и координации, а не о формальном усилении административной вертикали».

Полномочия по господдержке АПК — региональные, федерация лишь софинансирует расходы по ряду направлений, напоминает замдиректора Пермского НИИ сельского хозяйства, экс-министр сельского хозяйства этой области Иван Огородов. Он отмечает, что «у многих регионов, особенно с бюджетной обеспеченностью выше среднего, расходы выше, чем требуется для получения федеральных средств». Стоит также учитывать, что сельские территории имеют сильное электоральное значение. «Для губернаторов и заксобраний важно развитие этой сферы, и кивать на центр — так решили в Минсельхозе РФ — у них не получится»,— говорит эксперт. По его словам, «механизм представления региональных министров или зампредов по АПК и так работает и губернаторы лично взаимодействуют с правительством» — поэтому речь скорее должна идти не о назначении, а об утверждении представленных главами регионов кандидатов.

Анна Королева