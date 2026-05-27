Уголовное дело возбудили из-за ситуации в арзамасском доме престарелых

В Арзамасе возбудили уголовное дело из-за нарушений, выявленных в работе частного пансионата для престарелых с ограниченными возможностями «Уютный дом». По данным регионального управления СКР, социальное учреждение оказывало услуги, качество которых не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев (ч.1 ст. 238 УК РФ).

По данным следователей, низкое качество услуг привело к тому, что состояние здоровья нескольких постояльцев пансионата ухудшилось.

Следователи изымают в пансионате документацию и проводят обыски.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести в «Уютном доме» проверку. Поводом для этого стала информация из социальных сетей о том, что в пансионате из-за ненадлежащего ухода скончалась одна из постоялиц.

В свою очередь прокуратура направила в суд иск с просьбой приостановит работу пансионата.

Андрей Репин