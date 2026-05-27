Глава Удмуртии: в республике выращивают техническую коноплю разрешенных сортов

В Удмуртии выращивают техническую коноплю официально разрешенных сортов, ответил жительнице глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира во «ВКонтакте». Она задалась вопросом: «Зачем нам столько конопли? Вы что, хотите наркоманов вырастить?».

«Направление в России очень актуально <...> Что из конопли делают? Чай, масло, широко используют в косметики, производят строительные блоки. Раньше продукцию можно было купить только на фермерских точках в Удмуртии, теперь — в Москве, Владивостоке, Рязани, Ханты-Мансийске. Расширение географии стало возможным благодаря увеличению посевов, а это результат повышенный спрос»,— сказал господин Бречалов.