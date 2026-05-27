СКР возбудил дело после падения забора на екатеринбуржца

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) после падения забора на прохожего. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел днем 27 мая в районе улицы Рябинина. По данным следствия, на человека упал забор, ограждающий строительную площадку.

В рамках расследования следователи осмотрели место происшествия, допрашивают свидетелей и запрашивают документацию, связанную с организацией безопасного проведения строительных работ. Также устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. «Выполняются иные мероприятия, по итогам которых произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка»,— добавили в СКР.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, пострадавший был госпитализирован. На место ЧП выезжал и.о. прокурора Академического района Екатеринбурга Дмитрий Топорков. Надзорное ведомство проводит проверку.

Полина Бабинцева