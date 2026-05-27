Поселок Балезино в Удмуртии остался без электричества и воды из-за непогоды

В поселке Балезино приостановили подачу электроэнергии из-за повреждения линий шквалистым ветром, сообщил во «ВКонтакте» глава Балезинского района Юрий Новойдарский. В поселении прошел ливень с грозами.

«Отсутствие водоснабжения стало следствием отключения электроснабжения. На аварийных участках работают бригады специалистов»,— написал господин Новойдарский. Электричество восстанавливается поэтапно.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова во время прямого эфира во «ВКонтакте», в Балезино повалено более 80 деревьев, повреждены крыши образовательных учреждений, частных домов и других построек.