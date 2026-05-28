Европа приросла «статистическими» инвестициями

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в европейскую экономику в 2025 году вырос на 56% и составил $239 млрд, следует из данных Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Столь заметное расширение вложений во многом связано с крупными трансграничными сделками слияний и поглощений (M&A), а не с равномерным ростом числа новых производственных проектов. В Ernst & Young отмечают, что привлекать иностранный капитал Европе становится сложнее — из-за геополитической напряженности и слабого экономического роста. Долгосрочные ожидания инвесторов при этом остаются скорее позитивными: ЕС сохраняет привлекательность благодаря масштабному рынку, развитой инфраструктуре и предсказуемым правилам игры.

Объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных европейской экономикой в 2025 году, заметно вырос после слабого показателя 2024-го: на 56%, до $239 млрд, следует из предварительных оценок ЮНКТАД. Тогда рост вложений был более скромным из-за общей неопределенности (в том числе на фоне предстоявших президентских выборов в США) и перебоев финансовых потоков, проходящих через европейские страны (в том числе Люксембург и Нидерланды), в которых международный бизнес часто регистрирует дочерние компании.

Восстанавливалась инвестиционная активность в 2025 году неравномерно. Рост денежных потоков был связан прежде всего с крупными трансграничными сделками M&A. ЮНКТАД приводит в качестве примеров покупку немецкой логистической компании Schenker датским холдингом DSV за $14,3 млрд и приобретение немецкой химической компании Covestro нефтяной госкомпанией ADNOC из ОАЭ за $11,7 млрд. Такие сделки статистически увеличивают приток ПИИ, но не всегда означают появление новых производственных площадок или большого числа рабочих мест.

За год в Европе иностранные инвесторы запустили более 5 тыс. проектов и создали более 200 тыс. рабочих мест, следует из другого обзора — от консалтинговой компании Ernst & Young (EY). Отмечается, что прирост числа рабочих мест за год сократился на 25%, что, по оценке EY, отражает более осторожный подход бизнеса к расширению вложений, а также использование технологий, включая ИИ, для повышения производительности.

Опрос EY топ-менеджеров международных компаний, принимающих решения об инвестициях, показывает, что привлекать иностранный капитал Европе становится сложнее. Главным сдерживающим фактором 41% респондентов назвал геополитическую напряженность и военные конфликты. На втором месте (35%) внутренние проблемы ЕС — слабый рост экономики и инфляционное давление.

Тем не менее долгосрочные ожидания инвесторов остаются скорее позитивными. По данным EY, 54% опрошенных планируют инвестировать или расширить вложения в европейскую экономику в ближайший год. Это несколько ниже уровня 2025-го (59%), но выше показателей, фиксировавшихся в 2021–2022 годах (40%). Кроме того, 60% респондентов ожидают, что инвестиционная привлекательность Европы в ближайшие три года будет расти. Среди преимуществ макрорегиона — предсказуемые правила игры, масштабы внутреннего рынка, развитая инфраструктура и инновационный потенциал.

Структура инвестиций в ЕС, отметим, постепенно меняется. Пока в автопроме и химической промышленности рост вложений замедляется, капитал все активнее концентрируется в стратегически важных отраслях: расширяется как поток инвестиций, так и количество проектов. Так, в 2025 году число инвестиционных инициатив иностранных компаний в сфере ИИ выросло на 96%. Количество оборонных проектов увеличилось на 84%, что EY объясняет последствиями военной операции РФ на Украине. В зеленой энергетике прирост составил 25%: спрос поддерживают стремление Европы снизить зависимость от импортных энергоносителей, развитие ВИЭ и атомной энергетики, а также растущие потребности дата-центров и ИИ-инфраструктуры в электроэнергии.

Кристина Боровикова