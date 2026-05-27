«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказал о том, как в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в России развивают инфраструктуру для автономной работы дронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Беспилотные технологии вошли в привычную жизнь в начале прошлого десятилетия. Однако впервые такие устройства начали применять еще в 1980-х годах. Тогда это были громоздкие экспериментальные израильские разработки с телевизионными камерами. Позже на фоне развития спутниковой связи, GPS и автопилотов, а также удешевления оптики дроны начали задействовать для мониторинга лесных пожаров, в поисковых операциях, метеорологии, геодезии и картографии.

Возможности, которые сегодня предоставляет искусственный интеллект, высокотехнологичная оптика и накопители, вывели беспилотники на абсолютно иной уровень. Сегодня это не только дрон в небе, но и сетевая система. В том числе благодаря дронопортам. Это не просто площадка для приземления, а целая инфраструктура для посадки, зарядки, размещения груза, обмена данными и автоматического запуска по расписанию. В России дронопорты развивают и модернизируют по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», отмечает гендиректор Ассоциации «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев:

«Дронопорт делает операции экономически эффективными. Не требуется постоянно держать экипаж на земле. Машина прилетела, села в железный ящик и ждет, пока ей придет новое задание: промониторить кусок трубы или кусок леса, какую-то логистическую операцию выполнить. Квалифицированный человеческий труд стоит дорого, специалистов не хватает, поэтому, естественно, дронопорты экономически эффективны во многих сферах. Конечно, на них будет спрос. Чем меньше рутинных операций выполняет человек, тем выше производительность, тем меньше человеческого фактора, а безопасность выше.

Мировая практика показывает, что дронопорты активно входят в применение, это одна из составляющих беспилотной авиации. Можно дерево руками свалить, можно — пилой, а можно — каким-то автоматическим устройством. Дронопорт — это необязательный элемент, но он стопроцентно повышает эффективность. Это будущее».

При этом установить дронопорт можно как на землю, так и на подвижную площадку — например, автомобиль или катер. Зарядка занимает 45 минут, а подготовка к следующему вылету — всего минуту.