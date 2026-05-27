Пермский «Сорбент» отказался от иска к золотодобывающей компании на 68,3 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области вернул заявление завода средств индивидуальной защиты и активированного угля АО «Сорбент», поданное к золотодобывающей компании из Челябинска - ПАО «Южуралзолото группа компаний». Причиной стал отказ предприятия взыскивать с компании 68,43 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Завод требовал с ЮГК 67,9 млн руб. задолженности по договору поставки 2020 года и 398,3 тыс. руб. неустойки. Заявление поступило 20 апреля. Заявление было оставлено без движения до 25 мая, поскольку истец не предоставил доказательств оплаты госпошлины. Кроме того, предприятию необходимо было дать пояснения о взыскании долга в рублях с учетом заключения соглашения в иностранной валюте. К установленному судом сроку пермский завод написал ходатайство об отказе от иска.

АО «Сорбент» позиционирует себя крупнейшим российским разработчиком и производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для работников промышленных предприятий, гражданской обороны и эвакуации при пожарах, а также активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды. Компания выпускает свою продукцию под брендами UNIX, ДОТ, ДОТпро, МАГ, ГДЗК, «Родник» и другими. С 2018 года производство работает под брендом «Зелинский групп». Выручка за 2024 год составила 7 млрд руб., чистая прибыль - 1,5 млрд руб.