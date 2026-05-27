Культурный демонтаж

В челябинском Камерном театре с марта текущего года началась масштабная реконструкция. Работы стоимостью около 120 млн руб. выполняет организация из Санкт-Петербурга — ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“». В рамках первого этапа, который продлится до осени 2027 года, подрядчик должен заменить старые инженерные коммуникации, обновить отделку помещений и напольное покрытие, а также модернизировать сцену. В настоящий момент в здании ведутся демонтажные работы. Директор Камерного театра Павел Михайлов и руководитель проекта реставрации Марат Хайрулин 27 мая рассказали и показали журналистам, в каком состоянии сейчас находятся помещения учреждения.



Проект фойе на первом этаже Камерного театра

Камерный театр закрылся на масштабную реконструкцию в начале марта. Здание, которое не видело полноценного ремонта с 1960-х годов, планируется сделать более современным и удобным как для зрителей, так и для самих артистов. Руководство театра и представители подрядчика, ООО «Строительная инжиниринговая компания „Синко“», 27 мая провели журналистам экскурсию и показали, как в театре продвигаются демонтажные работы.

В некогда светлом и красочном фойе Камерного театра строители полностью демонтировали подиум, где обычно размещалась фотозона, посвященная премьерам, а также стойку у гардероба. Подрядчикам предстоит снять старую напольную плитку и заменить ее на новое керамогранитное покрытие, на которое впоследствии нанесут орнамент. По словам директора Камерного театра Павла Михайлова, пол в фойе планируется выровнять до максимума, чтобы в театре смогли свободно передвигаться маломобильные граждане. По этой же причине снизят лестницу, ведущую из фойе к зоне с буфетом.

При демонтаже стен из гипсокартона выяснилось, что они скрывали за собой еще два слоя старой отделки — деревянные черные панели и декоративную плитку. Это наглядный пример того, как в течение многих лет менялся облик театрального фойе. Сохранять декоративную плитку все же не будут, поскольку за столь продолжительное время она пришла в негодность.

Главное пространство театра — зрительный зал — теперь полностью завален строительным мусором. Подрядчик демонтировал, кресла, пол и аппаратную, где во время спектакля работают художники по свету и звукооператоры.

Директор Камерного театра Павел Михайлов поделился, что стены зрительного зала оформят специальным звукоизолирующим покрытием, которое будет подсвечиваться изнутри, создавая эффект «звездного неба». На полу также планируют провести светодиодную подсветку. Однако аппаратную для звукооператоров и осветителей уже не вернут. На ее месте появится так называемая «галерка» для людей, которым не хватило сидячих мест в зале, и маломобильных граждан на колясках.

Руководитель проекта, представитель строительной инжиниринговой компании «Синко» Марат Хайрулин отметил, что в театре обновят систему кондиционирования и вентиляции.

«Зрителю станет комфортнее находиться в зале, а артистам — удобнее репетировать и выступать. Кроме того, будет обновлена система отопления, водоснабжения, пожаротушения, электрика и автоматика»,— рассказал Марат Хайрулин.

Вспомогательные помещения театра на первом этаже в будущем будут занимать артисты. Кабинеты в ходе реконструкции „переедут“ на второй этаж.

В помещении, где некогда размещались гримерные, Павел Михайлов обратил внимание на открывшиеся ниши в стенах. В советское время на их месте располагался вход в небольшую ложу, предназначенную для главного режиссера и VIP-гостей. В 1990-х годах, при переезде Камерного театра в здание, эти проемы заложили, а вход в зрительный зал сделали уже в привычном для всех месте.

Одно из ключевых изменений, которое сделает театр более технологичным и облегчит работу артистам, это установка люков-провалов под сценой.

«Здесь находился люк. Он открывался, после чего артист спускался по лестнице и полз под сценой, чтобы эффектно появится на ней. Сейчас идут обсуждения по устройству люков-провалов, которые смогут красиво поднимать артиста на сцену. На месте этой лестницы появится новый спуск, чтобы актером больше не пришлось пробираться ползком»,— рассказал Павел Михайлов.

Немногие знают, что на втором этаже Камерного театра расположена малая сцена. Площадка долгое время не использовалась, пока руководство не решило задействовать ее в театральной деятельности в 2024 году. В ходе реконструкции в помещении с малой сценой появится пол-трансформер, который при необходимости сможет опускаться и подниматься. На втором этаже подрядчик также создаст обновленное пространство для буфета. Им смогут пользоваться как посетители учреждения, так и сами артисты и работники театра.

Хотя актерская труппа Камерного театра и выступает на других площадках, строители периодически натыкаются на следы их творческой деятельности. Например, прямо над главной сценой висят две куклы, которые когда-то были задействованы в спектакле «Макбет». Постановку из репертуара уже давно убрали, а реквизит остался. На стенах у сцены также можно увидеть чьи-то рисунки и надписи.

Демонтажные работы продлятся до конца июля этого года, а весь первый этап — до сентября 2027-го. После этого Камерному театру предстоит еще и техническое обновление.

«Первый этап — это лишь обновление стен, пола и коммуникаций. Мы получим красивое и современное здание, в котором можно будет комфортно работать. На следующем этапе нам предстоит начинить его новым светом и звуковой аппаратурой»,— рассказал Павел Михайлов.

Ольга Воробьева