Авиабилеты вписали в график

Льготная рассрочка все активнее закрепляется в travel-сегменте как часть базового клиентского сервиса. Свежий пример — партнерство Т-Банка и «Аэрофлота»: теперь при покупке на сайте или в приложении авиакомпании пассажиры могут выбрать оплату частями от 3 тыс. руб. с льготным периодом без начисления процентов.



Для оформления билета в рассрочку достаточно выбрать рейс, указать рассрочку на этапе оплаты и заполнить короткую анкету, далее заявка проходит подтверждение в банке. Если сумма покупки превышает 50 тыс. руб., действует период охлаждения — четыре часа. На это время бронь на билет сохраняется. После завершения периода охлаждения и финального подтверждения, билет выписывается. График платежей отображается в приложении банка. О том, будет ли подобный сервис интересен пассажирам, рассуждает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:

«BNPL-инструменты позволяют пассажиру купить себе более дорогой билет, который в другом случае он купить бы себе не смог. И это выгоднее, чем кредиты наличными, потому что фактически это целевая рассрочка. Тем более применительно к авиабилетам это очень удобно. Допустим, у тебя сегодня нет денег, чтобы купить билет (зарплата придет только через неделю), и, в отличие от других ситуаций, ты не можешь подождать, потому что из-за динамического ценообразования билет может подорожать в несколько раз до того момента, когда у тебя появятся деньги. Поэтому рассрочка это очень хорошо. В принципе, это работает, вполне ожидаемое решение».

На рынке это не первый подобный продукт. Еще в 2022 году S7 запустила покупку билетов в рассрочку через сервис «Долями»: пассажир оплачивает четверть стоимости, а оставшаяся сумма разбивается на три платежа с автоматическим списанием каждые две недели. Улететь можно немедленно. Авиакомпания получает полную стоимость билета сразу, а все расчеты с пассажиром берет на себя платежный сервис. Этим летом такие инструменты будут особенно актуальны, считает аналитик, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

«В нынешнем туристическом сезоне вопрос стоимости авиаперелета выходит на первое место. Если раньше турист смотрел на стоимость и перелета, и гостиницы, проживания, питания, сервисов, то на сегодняшний день ключевое — это, конечно, выбор рейса в связи с ситуацией на рынке авиатоплива. Сейчас даже не все представляют и понимают, какова же будет реальная цена путешествия.

То есть если вы хотите приобрести билет, и у вас есть альтернатива — растянуть платежи во времени, то, скорее всего, вы выберете авиакомпанию, которая предлагает такую опцию. Тот перевозчик, который предлагает такой сервис, будет более привлекательным. Это некое конкурентное преимущество».

Аудитория сервисов оплаты частями ежегодно растет на десятки процентов. Как писали «Ведомости», только в 2024-м этим инструментом пользовались почти 40 млн человек, в полтора раза больше, чем годом ранее. Рассрочка становится

таким же базовым атрибутом покупки, как электронный чек или мобильное приложение, и расширение таких сервисов в сфере путешествий это доказывает.

Илья Сизов