Как изменится схема движения в центре Воронежа из-за метробуса

В Воронеже завершают проработку новой схемы движения на улице Плехановской и Московском проспекте, которая требуется для запуска линии метробуса от главного корпуса Воронежского государственного университета (ВГУ) до памятника Славы. На протяжении всей линии предполагается закрыть те выезды на проспект и Плехановскую с дворовых территорий, где у жителей есть альтернативные пути заезда к домам. По состоянию на конец мая также запланированы следующие изменения:

На участке Плехановской от главного корпуса ВГУ до площади Ленина для расширения проезжей части и обособления движения автобусов уберут платные парковки. Левые повороты при движении от площади Ленина в сторону ВГУ будут закрыты. Пешеходный переход перенесут от улицы Дзержинского ближе к улице Орджоникидзе. Перед Университетской площадью обустроят конечную остановку — в районе дома №1 по улице Плехановской;

На отрезке Плехановской от Фридриха Энгельса до Никитинской за счет обновления разметки будут созданы накопительные полосы для левых поворотов в обоих направлениях на пересекающие улицы. Для движения автотранспорта прямо сохранится по две полосы — линия метробуса пройдет обособленно;

На пересечении улиц Плехановской и Кольцовской проведут реконструкцию перекрестка по примеру улиц 20-летия Октября, Моисеева и Кирова — потоки транспорта будут разделены. Для этого остановку «Плехановская» у ТРЦ «Галерея Чижова» перенесут, сделав ее дальше от перекрестка. Дополнительная посадочная площадка появится у бульвара имени Кольцова — при движении по Кольцовской к улице Средне-Московской;

Остановка «Площадь Заставы» при движении в сторону памятника Славы будет перенесена за пересечение Плехановской, Средне-Московской и Донбасской — к корпусу больницы №3;

Улица Электросигнальная на участке от Московского проспекта до Коминтерновского сквера станет односторонней и будет принимать поток с проспекта. Для разгрузки поворота на Электросигнальную остановку перенесут от перекрестка в сторону центра;

Движение по Снежному переулку также станет односторонним — в направлении улицы Карпинского;

На отрезке Московского проспекта от улицы Брянской в направлении улицы 45-й Стрелковой Дивизии будет организована дополнительная полоса для левого поворота. Существующий островок безопасности будет демаркирован.

Приступить к поэтапной реализации изменений планируют летом 2026 года.

Денис Данилов