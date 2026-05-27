Нижегородские физики поставят памятник академику Андрею Гапонову-Грехову

Гордума Нижнего Новгорода одобрила инициативу Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) по установке памятника известному ученому Андрею Гапонову-Грехову, основателю и первому директору института.

Скульптура в память академика и Героя социалистического труда появится рядом с ИПФ РАН, в сквере на пересечении улиц Провиантской и Ульянова. Городские власти рекомендовали физикам изготовить памятник, установить его в сквере и затем ухаживать за ним.

Иван Сергеев