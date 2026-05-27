СКР возбудил дело из-за гибели рабочего на месторождении на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в окружном управлении СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 27 мая на территории Северо-Тамбейского лицензионного участка в Ямальском районе при перекачке газового конденсата из стационарно установленной емкости в автомобильную цистерну произошел взрыв с последующим возгоранием транспортного средства. В результате водитель погиб на месте происшествия.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз. Ход расследования уголовного дела поставил на личный контроль руководитель следственного управления Андрей Николаевич Егоров.

Полина Бабинцева

