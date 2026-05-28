Повторяется такое иногда

ООО «Фирма СУ-10» не удалось в двух судебных инстанциях доказать незаконность выездной налоговой проверки УФНС по Башкирии. Компания наставила, что ведомство ранее уже проверяло ее и доначислило около 375 млн руб. налогов. В феврале этого года суд первой инстанции не нашел нарушений в действиях налоговой службы, апелляция с ним согласилась. «Фирма СУ-10» намерена обратиться в кассацию. Юристы полагают, что смысла в дальнейших разбирательствах практически нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Структура "СУ-10" вновь проиграла спор с ФНС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Структура "СУ-10" вновь проиграла спор с ФНС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который отказал ООО «Фирма СУ-10» признать недействительным решение ФНС о проведении повторной выездной налоговой проверки.

Как следует из материалов дела, по результатам проверки, проведенной в декабре 2022 года сотрудниками межрайонной ИФНС России №33, компании был доначислен НДС в размере 297,2 млн руб., а также выписан штраф на 76,2 млн руб. По мнению инспекции, компания не выплатила налог в результате взаимоотношений с 22 контрагентами с 1 января 2020-го по 30 июня 2022 года. Оспорить решение межрайонной ИФНС в республиканском управлении ведомства «Фирме СУ-10» не удалось.

В марте 2024 года ведомство провело повторную налоговую проверку компании. Основанием послужили «признаки нарушения обществом норм налогового законодательства» по взаимоотношениям с контрагентами, которых ранее не проверяла межрайонная инспекция.

ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, совладельцами являются Лилия Мансурова (57%), Тагир Мансуров (36,5%), Рустэм Губайдуллин (6,5%). Бенефициаром компании называют предпринимателя Валерия Мансурова. Группа компаний «СУ-10» возводила в Уфе Конгресс-холл «Торатау», «Уфа-Арену», хирургический корпус РКБ и другие объекты. Также она специализируется на жилищном строительстве. В 2024 году при выручке 11,6 млн руб. убыток ООО составил 394,7 млн руб.

В суде представитель «Фирмы СУ-10» заявил, что УФНС не должно было проводить повторную проверку компании, так как первоначальная проходила «под недопустимым мажоритарным участием самого управления с отнесением на инспекцию лишь технических функций». УФНС знало о результатах первой проверки, имело ранее полученные документы, полагали в «Фирме СУ-10».

В феврале арбитражный суд Башкирии, в частности, согласился с тем, что во время повторной проверки налоговое управление оценивало взаимоотношения компании с контрагентами, которые не фигурировали в предыдущей ревизии.

Суд также обратил внимание на то, что в июле 2025 года «Фирма СУ-10» не смогла отменить решение о доначислении НДС и выплате штрафа. В ноябре апелляционная инстанция оставила решение в силе.

В апелляционной жалобе представитель компании настаивал, что суд первой инстанции «не исследовал фактический характер назначения повторной выездной налоговой проверки», которую провели спустя девять месяцев после первой. Она, утверждал юрист, фактически копировала первоначальную, и участие в ней принимали представители УФНС. Само по себе назначение повторной проверки влечет для компании различные трудности: например, «отвлечение материальных и трудовых ресурсов, а также создает риск повторного доначисления налогов».

Апелляционная инстанция установила, что в первоначальной проверке де-юре участвовал один представитель УФНС по Башкирии — главный государственный налоговый инспектор отдела обеспечения процедур банкротства. В то время в отношении компании было подано заявление о признании ее несостоятельной. При этом фактически он участия в проверке не принимал. Первоначальная проверка ранее была признана судами законной, отмечено в постановлении. Кроме того, при проведении повторной проверки исследовались материалы, которые не были рассмотрены комиссией ранее, указал суд.

В «Фирме СУ-10» сообщили «Ъ», что подадут кассационную жалобу на решение суда.

Председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков отмечает, что истец в апелляционной жалобе «не привел какие-либо существенные доводы для отмены решения арбитражного суда республики». «Обществу стоило сразу сосредоточиться на опровержение тех предположений налогового органа о нарушении законодательства, из-за которых была назначена повторная проверка»,— полагает юрист.

«Оспорить решение о назначении проверки значительно труднее, чем ее результаты, так как на стадии назначения права налогоплательщика формально не нарушены,— пояснил адвокат бюро «Акцепт» Александр Евтеев. — С формально-правовой точки зрения позиция обеих инстанций выглядит последовательной и опирается на устойчивую судебную практику. Поэтому отменить решения в кассации по данному спору будет проблематично».

«Шансы на кассационное обжалование судебных актов ниже среднего», добавил партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. «Схожие случаи уже имели место в судебной практике и разрешались не в пользу налогоплательщика. В этом случае инспекция представила достаточно убедительные доводы, свидетельствующие о поверхностном проведении первоначальной проверки»,—отметил эксперт

Булат Баширов