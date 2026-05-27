Тихвинскую церковь XVIII века в селе Вознесенское в Казани могут включить в реестр объектов культурного наследия. Положительное заключение историко-культурной экспертизы опубликовано на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани Тихвинскую церковь могут включить в реестр объектов культурного наследия

Фото: Скриншот документации В Казани Тихвинскую церковь могут включить в реестр объектов культурного наследия

Фото: Скриншот документации

Также в реестр предложили внести Успенскую часовню конца XIX века и часовню при церкви иконы Богородицы «Живоносный источник» конца XIX века, расположенные в Казани.

Эксперты пришли к выводу, что объекты обладают исторической, архитектурной и художественной ценностью.

Анна Кайдалова