Россияне болеют работой

Каждый четвертый офисный сотрудник имеет скрытые сердечно-сосудистые проблемы — к такому выводу пришли в «СберЗдоровье», проанализировав результаты диспансеризации более 3,5 тыс. человек. Также заметно распространены эндокринные нарушения и заболевания ЖКТ. Врачи предупреждают, что проблемы со здоровьем «съедают» продуктивность, ведут к быстрой утомляемости и снижению концентрации. Из-за неэффективной работы таких сотрудников компании теряют до 133 млн руб. в год на каждую тысячу человек, предупреждают эксперты.

Медицинская компания «СберЗдоровье» провела в 2024–2025 годах выездные диспансеризации для более чем 3,5 тыс. сотрудников компаний — корпоративных клиентов. Затем эксперты проанализировали полученные медицинские данные и представили “Ъ” свои выводы.

Как оказалось, чаще всего у офисных работников выявляли сердечно-сосудистые проблемы (нашлись у 23,5% обследованных).

Это один из самых опасных и при этом незаметных рисков, подчеркивают представители «СберЗдоровья»: «Высокий холестерин, склонность к образованию бляшек, начальные изменения сосудов годами никак себя не проявляют, пока не становятся причиной инфаркта, инсульта или другого опасного для жизни состояния».

На втором месте — эндокринные нарушения (13,2%). Во время диспансеризации у работников выявляли начальные проявления диабета, заболевания щитовидной железы и нехватку витамина D. «Все эти факторы могут влиять на уровень энергии и склонность к развитию других, более серьезных заболеваний,— говорят представители компании.— Своевременное выявление таких нарушений помогает быстро восстановить нормальный обмен веществ».

Заболевания ЖКТ нашлись у 12,8% работников. Здесь чаще всего встречаются гастриты и функциональные расстройства, которые во многом связаны со стрессом и тревогой. Курение как фактор риска зафиксировано у 12,4% офисных сотрудников — этот показатель учитывался отдельно, поскольку он многократно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых, легочных и онкологических заболеваний, напоминают в «СберЗдоровье». У 7,1% работников зафиксированы неврологические нарушения — хронические головные боли, боли в спине и шее, а также туннельные синдромы. У 6,9% обследованных нашлась анемия. Сопутствующий ей дефицит железа напрямую влияет на когнитивные функции, указывают эксперты,— человек работает медленнее и хуже концентрируется, обычно даже не догадываясь о причине. Аллергические реакции выявлены у 5,6% работников, кожные нарушения — у 2,5%, офтальмологические — у 1,9%, психологические расстройства — у 0,8%.

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Ирина Прошина предупреждает: преддиабет, дефицит железа и начальные изменения в сосудах, как правило, не имеют выраженных симптомов, поэтому их диагностика может затягиваться. Но именно такие неочевидные состояния «съедают» продуктивность: работник быстро устает и болеет. Обычно человек списывает все на стресс и параллельно переживает из-за отсутствия мотивации к труду, говорит эксперт.

«Из-за длительной работы в закрытых помещениях, недостатка движения, высокого уровня стресса и постоянной зрительной нагрузки чаще встречаются неврологические нарушения,— говорит терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.— Именно их можно рассматривать как одну из ведущих проблем офисных работников». Руководитель «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» Константин Летц-Орлецов добавляет к этому списку варикозное расширение вен, синдром запястного канала, головные боли, инсулинорезистентность и тревожные расстройства.

Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина сообщала, что потери российских компаний из-за сотрудников, которые выходят на работу больными, достигают 133,2 млн руб. в год на каждую тысячу человек.

По ее оценкам, из-за проблем со здоровьем 70% сотрудников работают неэффективно до двух часов в день, в отдельных случаях — до четырех с половиной часов. В такой ситуации важен «персонализированный и превентивный подход к сохранению здоровья каждого сотрудника», говорит управляющий директор «СберЗдоровья» Артур Аветисян. «Конкретные меры — от организации эргономичных рабочих мест и регулярных профилактических медосмотров до внедрения корпоративных программ физической активности и психологической поддержки — помогают вовремя выявлять риски, минимизировать воздействие вредных факторов и формировать здоровую корпоративную культуру,— говорит Константин Летц-Орлецов.— В долгосрочной перспективе такой подход сокращает расходы на лечение запущенных заболеваний и укрепляет репутацию работодателя, создавая условия для устойчивого развития бизнеса».

Наталья Костарнова