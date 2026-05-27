На Курбан-байрам мечети Татарстана посетили 680 тысяч человек

В Татарстане праздничные мероприятия в честь Курбан-байрама посетили более 680 тыс. верующих. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники Росгвардии совместно с МВД Татарстана и работниками частных охранных организаций. В ведомстве отметили, что нарушений общественного порядка во время празднования допущено не было.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске праздничные молитвы в честь Курбан-байрама посетили 6,4 тыс. верующих.

Анна Кайдалова