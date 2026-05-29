«Лоскутное импортозамещение» исчерпало себя

Российская промышленность подошла к точке, когда тактика экстренного «замещения брендов» 2022–2024 годов перестала работать как долгосрочная модель. Отрасль входит в новую фазу — пересборку ИТ-инфраструктуры на принципах цифрового суверенитета. Об этом на конференции ЦИПР-2026 рассказал «Ъ-Приволжье» директор департамента по работе с промышленностью Группы Rubytech Алексей Леонтович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа Rubytech Фото: Группа Rubytech

— Говорить, что эпоха покомпонентного импортозамещения завершена, преждевременно, но водораздел уже наметился. Промышленность столкнулась с «идеальным штормом»: физическим устареванием инфраструктуры (большинство решений эксплуатируются более 10 лет); ужесточением регуляторики (ПП РФ № 1912 устанавливает переход на доверенные ПАК к 2030 году); усилением требований ФСТЭК России к объектам КИИ; эскалацией киберугроз и технологической разрозненностью, накопленной за десятилетия.

Подход к построению ИТ-ландшафта из разнородных компонентов утратил эффективность. Когда заказчик собирает систему сам — он отвечает за все «стыки»: софт, «железо», сеть, безопасность, совместимость с зарубежными АСУ ТП. ПАК снимает эту нагрузку: вендор отвечает за всю вертикаль — от процессора до прикладного ПО. Для промышленности, где час простоя измеряется миллионами рублей, это инженерная необходимость.

При этом доверенная инфраструктура — не штамп в сертификате, а сквозной принцип, включающий четыре измерения: компонентное (контроль происхождения аппаратной базы и верификация прошивок); архитектурное (каждый уровень стека протестирован как единое целое); процессное (обновления и техподдержка обеспечиваются российским вендором без рисков внезапного отключения) и регуляторное (соответствие требованиям законодательства, включение в реестры Минпромторга и Минцифры).

Ключевой инфраструктурный вызов — бесшовная стыковка с текущим оборудованием. Остановка непрерывного технологического цикла для тотальной замены АСУ ТП в большинстве случаев невозможна. Правильный подход — пошаговая модернизация: российская платформа размещается на уровнях L2–L3 пирамиды автоматизации и обеспечивает совместимость с РСУ западных вендоров (Honeywell, Yokogawa, Emerson, Siemens) и отечественными решениями. Предприятие может продолжать эксплуатировать имеющиеся версии западного ПО на доверенной российской инфраструктуре, а затем поэтапно мигрировать прикладной слой.

Отдельно стоит развеять миф о «дорогом ПАК». Экономическую эффективность инфраструктуры можно оценить через совокупную стоимость владения (TCO) на 5–7 лет. Самосбор несет скрытые издержки: интеграция компонентов от разных вендоров — это сотни человеко-месяцев работы инженеров, а каждый инцидент увеличивает время восстановления в 2–3 раза из-за переброски ответственности между поставщиками. ПАК дает предсказуемый TCO, единое окно поддержки и разворачивается за недели. Экономия на интеграции и сокращение простоев кратно перекрывают разницу в стартовой цене. Дополнительный аргумент — преференции государства: снижение налоговой базы при расчете налога на прибыль, ускоренная амортизация, субсидии и льготная процентная ставка. Часть этих мер уже действует, часть активно обсуждается и вводится на уровне профильных министерств, что делает экономику перехода на доверенные ПАК еще привлекательнее для промышленных заказчиков.

Одним из ключевых инструментов консолидации рынка должна стать единая площадка для валидации отечественных ИТ-продуктов под отраслевые сценарии. Релевантный опыт есть: при координации Банка России в рамках ИЦК «Финансы» создан полигон, где весь технологический и прикладной стек тестируется под высокими нагрузками. Аналогичная модель нужна и промышленности — она дает заказчику понимание, что он покупает не «кота в мешке», а проверенные решения с предсказуемым экономическим эффектом.

Кооперационные цепочки, общие полигоны валидации и доверенные ПАК как базовый строительный блок — это и есть реальный технологический суверенитет. Не копирование ушедших зарубежных продуктов, а создание экосистемы нового поколения.