Школьники носят непонятно что

Власти Томской области считают, что одежда с надписями на иностранных языках потенциально опасна для школьников. По мнению начальника регионального департамента образования Юрия Калинюка, используя ее, учащиеся могут стать в буквальном смысле носителями экстремистской идеологии. При этом чиновник не подтвердил наличие однозначного запрета на такую одежду в школах региона. Ранее такие распоряжения опубликовали на сайтах двух учебных заведений области. Позднее документы были удалены.

Школьная одежда без надписей на иностранных языках больше нравится томским властям

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Школьная одежда без надписей на иностранных языках больше нравится томским властям

15 мая на сайте Губернаторского Светленского лицея был размещен приказ №107, вносящий изменения в правила внутреннего распорядка учреждения (копия есть в распоряжении издания). Он запрещал учащимся «носить одежду с надписями на иностранных языках, за исключением случаев, когда эти надписи являются частью зарегистрированного товарного знака производителя одежды и не содержат информацию, противоречащую законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали». Основанием для приказа были названы указания департамента образования региона. Цель его — противодействие пропаганде противоправного поведения, распространению рисков радикализации и асоциальных идей среди детей и молодежи.

По данным ряда томских СМИ, документ аналогичного содержания был размещен также на сайте школы №1, находящейся в городе Кедровом. При этом директор школы Наталья Лазарева сообщила Telegram-каналу «Подъем», что запрет инициировал департамент образования. В дальнейшем документы были убраны с сайтов обоих учебных учреждений.

Как пояснил начальник департамента образования Томской области Юрий Калинюк, власти региона занимаются «профилактикой радикализации» среди детей и молодежи, и для этого подготовили целый комплекс мер.

«Совместными усилиями мы прорабатываем вопросы повышения культуры внешнего вида обучающихся, воспитания вкуса, уважения к деловому стилю одежды и к образовательной среде в целом»,— говорится в его ответе на запрос «Ъ-Сибирь».

Господин Калинюк не подтвердил и не опроверг существование приказа, которым бы департамент запрещал учащимся носить в школах одежду с надписями на иностранных языках. По его словам, школы сами регламентируют внешний вид обучающихся — уставами и правилами внутреннего распорядка.

При этом руководитель департамента считает, что использование такой одежды несет потенциальную угрозу для школьников. «Ребенок может не знать иностранного языка, не понимать скрытого подтекста, не распознать двусмысленную фразу или символику… Из-за такой, на первый взгляд, нелепой случайности ребенок может оказаться в ситуации, последствия которой способны серьезно повлиять на его судьбу»,— пояснил чиновник. Он также добавил, что «иностранный язык способен скрыть разрушительный подтекст за незнакомыми словами».

Первый вице-спикер городской думы Томска, единоросс Илья Леонтьев, не исключил, что в учебных заведениях могли «несколько буквально или не вполне корректно» понять позицию департамента образования.

«Вопросы школьной одежды — это в первую очередь компетенция самой школы, родителей и педагогического совета. Не стоит излишне регулировать это на уровне ведомств и тем более создавать избыточные запреты. Давайте доверять школам и семьям, а главное — не забывать, что любые меры должны быть понятными и разумными для тех, ради кого они вводятся, то есть для детей»,— заявил он.

В региональном отделении ЛДПР, в свою очередь, сообщили, что обратились в Роспотребнадзор с требованием проверить обоснованность запрета, если он существует. Властям региона же либерал-демократы посоветовали сосредоточиться на таких проблемах образования, как нехватка кадров, состояние школьной инфраструктуры и уровень зарплат сотрудников.

Валерий Лавский, Новосибирск