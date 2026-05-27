Нижегородские депутаты одобрили региональный законопроект о запрете вейпов

Комитет по экономике законодательного собрания Нижегородской области на внеочередном заседании 27 мая одобрил проект регионального закона о полном запрете на продажу вейпов и электронных сигарет. Окончательно в двух чтениях законопроект планируется принять на заседании нижегородского парламента 28 мая.

В соответствии с законопроектом в Нижегородской области планируется запретить распространение никотинсодержащей продукции, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронных систем доставки никотина. Также будет запрещено хранение такой продукции.

Одновременно с этим планируется ввести запрет на установку различных световых конструкций и вывесок, которые стимулируют продажи табака, табачных изделий, кальянов, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», пока у региональных властей нет права вводить запрет на продажу вейпов и электронных сигарет. Законопроект, дающий регионам такое право, с осени прошлого года проходит обсуждение в Госдуме РФ, но пока не принят даже в первом чтении. Он только получил одобрение комитета по экономической политике.

При этом в федеральном законопроекте предлагается дать регионам право на введение запретов на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Возможно, что нижегородским депутатам уже после принятия регионального закона придется корректировать сроки его вступления в силу.

