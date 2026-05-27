Ксения Мельникова не получила рекомендации на пост председателя Самарского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отказала Ксении Мельниковой в рекомендации на должность председателя Самарского областного суда. Решение было принято с учетом мнения главы Верховного Суда России Игоря Краснова.

Конкурс на этот пост объявили в 2024 году. Заявки подали четыре кандидата: Игорь Тимохин, Татьяна Керосирова, Светлана Новинкина и Ксения Мельникова. ВККС не рекомендовала ни одного из них.

С 2019 года суд возглавлял Вадим Кудинов. Его полномочия истекли в марте 2025 года, после чего он получил рекомендацию на должность председателя Калужского областного суда.

В настоящее время обязанности председателя Самарского областного суда исполняет его заместитель Александр Шилов.

