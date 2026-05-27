ЧМЗ запустил серийное производство деталей для атомных станций малой мощности

Чепецкий механический завод (ЧМЗ) в Глазове запустил серийное производство комплектующих для наземных атомных станций малой мощности (АСММ) топливного дивизиона «Росатома». Речь идет об изготовлении бесшовных шестигранных циркониевых труб, которые используются в качестве чехлов тепловыделяющих сборок, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: АО ЧМЗ

«АСММ востребованы для энергоснабжения отдаленных регионов, где нет доступа к единой энергосистеме, нецелесообразно строить крупные электростанции и нет стабильного доступа к источникам ископаемого топлива, например, к трубопроводному газу»,— говорится в сообщении. По словам гендиректора ЧМЗ Сергея Чинейкина, первая партия труб уже изготовлена, планируется кратно нарастить выпуск изделий для АСММ.

В проекте наземной АСММ используется реактор РИТМ-200Н. Он разработан на основе установки РИТМ-200 на универсальных атомных ледоколах проекта. Для наземной модификации потребовалось нарастить длину шестигранных труб. Тепловая мощность РИТМ-200Н составит 190 МВт по сравнению со 175 МВт у судовой реакторной установки.

