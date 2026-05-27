Двух волгоградцев осудили на 8,5 года за похищение участника СВО ради 1,5 млн руб.

Городищенский районный суд приговорил двух волгоградцев к 8,5 года исправительной колонии строгого режима. Турпал-Али Дашаева и Саида-Мухамеда Машкаева признали виновными в похищении участника СВО и вымогательстве у него крупной суммы (ст. 127, 163 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Суд в Городище приговорил Турпал-Али Дашаева и Саида-Мухамеда Машкаева к колонии строгого режима

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

По данным следствия, 22 ноября 2024 года осужденные приехали в Городище, предварительно назначив встречу знакомому, участнику СВО, который на тот момент проходил лечение. Один из фигурантов остался за рулем, а второй пошел разговаривать с потерпевшим. Мужчины вымогали у последнего якобы похищенные 1,5 млн руб.

После этого один из осужденных усадил жертву в машину на заднее сиденье, а сам сел впереди. Во время движения автомобиля потерпевший пытался позвонить в полицию, но мужчины отобрали телефон, ударив его по голове. Когда осужденные остановились, чтобы установить ранее снятые для конспирации регистрационные номера на машину, жертва сбежала. Потерпевший добрался до ближайшего ломбарда, где попросил сотрудников о помощи.

Осужденные попытались догнать мужчину, но в какой-то момент осознали, что их могут уличить в преступлении, и скрылись в неизвестном направлении.

В карточке дела на сайте Городищенского районного суда вместо статьи о незаконном лишении свободы у обоих обвиняемых указаны п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ — групповое похищение ради денег. Обвинительный приговор 19 мая 2026 года вынесла судья Елена Гапоненко.

Марина Окорокова