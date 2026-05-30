Спутники секс-символа

Цифра абсолютно не сочетается с именем. Мэрилин Монро, Душечка из «В джазе только девушки» и 100 лет. Чушь! Ей никогда не будет больше 36. Она вечно молода и вечно безумно сексуальна. Ее любили миллионы мужчин во всем мире. Некоторым посчастливилось быть рядом.



Легендарная сцена из фильма «Зуд седьмого года» очень не понравилась второму мужу Мэрилин Монро

Текст: Алексей Алексеев

Мамочка плохого не посоветует В 1940 году 19-летний житель Лос-Анджелеса Джеймс Догерти удачно сменил работу — на авиационном заводе Lockheed было веселее и интереснее, чем в конторе гробовщика. По соседству с семьей Догерти доме жила семья Годдардов: Док Эрвин Годдард, его супруга Грейс, дочь Дока от первого брака Биби и приемная дочь Норма Джин. Фамилия Нормы Джин была попеременно то Мортенсен, то Бейкер, так как ее биологическая мать Глэдис не могла разобраться, от кого из двух своих мужей она родила девочку. Догерти и Годдарды сдружились. Осенью 1940 года Годдарды переехали в другой дом. Оказалось, что Биби и Норме Джин будет сложно оттуда добираться в школу — Van Nuys High School. Мать Джеймса Этель Догерти попросила его подвозить девочек в школу — по пути на работу. В декабре 1941 года Док Годдард устраивал рождественский бал для сотрудников своей компании Adel Precision Products. Этель Догерти и Грейс Годдард решили, что будет очень хорошо, если Джеймс пойдет на бал с Нормой Джин. Позднее Этель Догерти обратилась к сыну еще с одной просьбой (цитата из мемуаров Джеймса Догерти «To Norma Jeane, With Love, Jimmie», написанных при участии Л. С. Ван Сэвиджа): «— Я хочу попросить тебя об одном одолжении — оно касается Нормы Джин. — Я слушаю. — Ну, ты же знаешь, ей пришлось переехать к тете Грейс, Анне, потому что Грейс и Док должны были уехать в Западную Виргинию. Они могли взять Биби, но не могли взять Норму Джин. Норме Джин закон запрещает покидать Калифорнию, потому что она подопечная штата или что-то вроде того, и ей пришлось бы идти в сиротский приют и... —… Да,— сказал я, начиная терять терпение.— Я все это знаю. К чему ты клонишь, мама?.. — Джимми, Грейс хотела узнать, не был бы ты заинтересован жениться на Норме Джин. Я уставился на нее. — Мама, ей пятнадцать лет! Она ребенок! — Да, Джимми, в этом-то все и дело. По закону она слишком молода, чтобы жить самостоятельно. Как я уже говорила, она подопечная штата, понимаешь? Но если бы она была замужней женщиной, ей не пришлось бы возвращаться в приют. Я слышала, это такие ужасные места». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свадебная фотография Джеймса и Нормы Джин Догерти

Фото: Sunset Boulevard / Corbis / Getty Images Джеймс почувствовал себя обязанным спасти Норму Джин от возвращения в приют, поступить как рыцарь. 19 июня 1942 года, через 18 дней после того как Норме Джин Мортенсен или Бейкер исполнилось 16, она стала женой Джеймса Догерти. Свадебная церемония прошла в доме Честера Хауэлла, друга Годдардов. Ее провел друг семьи преподобный Джон Сэмюэл Лингенфельтер (священник прожил 96 лет, но не оставил мемуаров). Событие отметили в ночном клубе Florentine Gardens на Голливудском бульваре, после чего молодожены отправились в незадолго до того снятую однокомнатную квартиру. 19 июня было пятницей, а уже в понедельник Джимми пошел на работу, медовый месяц в каком-нибудь экзотическом месте супруги Догерти не могли себе позволить. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ночном клубе Florentine Gardens отмечала свою первую свадьбу будущая Мэрилин Монро

Фото: Автор неизвестен «Норма Джин Мортенсен ничего не знала о сексе, когда вышла за меня замуж. Действительно ничего, кроме того, что ей рассказывали подруги, над чем они хихикали, что находили в книгах и журналах. Моя мать предупреждала… говорила, что она девственница и что мне следует быть очень осторожным с ней в нашу первую брачную ночь… Я вспоминаю ту ужасную, отвратительную и мерзкую историю, рассказанную самой Мэрилин Монро, о том, что ее изнасиловал родственник в возрасте около одиннадцати или двенадцати лет. Этого просто не могло произойти… Она была девственницей в нашу брачную ночь. Я никогда не смогу понять, почему Мэрилин Монро это сказала, если только кто-не посоветовал ей это сделать, не убедил ее, что она станет более знаменитой, если люди услышат такую историю». (Джеймс Догерти, «To Norma Jeane, With Love, Jimmie»). Джеймс считал, что детей заводить рано — идет война, его могут призвать, он может погибнуть, ей будет тяжело воспитывать ребенка одной, а если она будет не справляться, ребенок может попасть в приют. Его не призвали. Он сам посчитал, что должен помочь стране чем-то большим, чем работа на военном заводе. И, не посоветовавшись с женой, записался в Морскую службу США (Maritime Service), стал моряком торгового флота. В такой службе были свои плюсы — частые отпуска между рейсами. А с первым назначением ему вообще повезло. Он был направлен в часть, которая находилась на острове Сант-Каталина в 35 км от Лос-Анджелеса. Норма Джин смогла к нему там присоединиться. Но затем наступило время дальних рейсов и длительной разлуки. Этель Догерти устроила невестку на военный завод Radioplane.

Фотограф армейского журнала Дэвид Коновер первым заметил фотогеничность работницы военного завода Нормы Джин Догерти и посоветовал ей начать карьеру модели

Девушка с дроном В 1944 году фотограф армейского еженедельника Yank лейтенант Дэвид Коновер заметил Норму Джин на сборочной линии радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов и сфотографировал ее с летающей мишенью OQ-2. Фотограф дал ей совет — попробовать себя в модельном бизнесе. Согласно разным источникам, то ли Коновер стал находить для нее заказы на фотосъемку, то ли она сразу же подписала контракт c модельным агентством Blue Book. В любом случае ее карьера модели оказалась стремительной. От съемок в рекламе стальных сейфов Holga случился быстрый переход к фотографиям на обложках журналов. Число таких обложке быстро достигло трех десятков. С завода Aeroplane ей пришлось уволиться, так как съемки отнимали очень много времени. А в июне 1946 года Норма Джин Догерти подала на развод — она хотела сниматься в кино, однако молодым киноактрисам в те годы не полагалось быть замужними женщинами. «Мой брак не принес мне ни счастья, ни боли. Мы с мужем почти не разговаривали друг с другом. Не потому, что злились. Нам просто нечего было сказать» (из автобиографии Мэрилин Монро «My Story», написанной в соавторстве с Беном Хехтом и изданной после ее смерти). 26 августа она заключила контракт с киностудией Twentieth Century Fox сроком на полгода с зарплатой $125 в неделю (примерно соответствует современным $2200). Тогда же Норма Джин выпрямила волосы, покрасила их в белый цвет и, по совету представителей киностудии, взяла псевдоним Мэрилин Монро.

Фотогалерея Жизнь и творчество Мэрилин Монро Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Когда я была маленькой, никто не говорил мне, что я красива. Всем маленьким девочкам нужно говорить, что они красавицы, даже если это не так»

1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе родилась Норма Джин Мортенсон (при крещении Бейкер) — будущая звезда Голливуда Мэрилин Монро. Девочка стала третьим ребенком киномонтажницы студии RKO Pictures Глэдис Перл Бейкер (в девичестве Монро), биологический отец актрисы неизвестен. Впоследствии Мэрилин Монро вспоминала, что мать показывала ей фотографию коммивояжера Чарльза Стэнли Гиффорда, похожего на актера Кларка Гейбла, и называла его отцом девочки Фото: AP «Я просто маленькая девочка в большом мире, которая пытается найти свою любовь»

Когда девочке было всего две недели, мать отдала ее в семью Иды и Альберта Болендеров, которые жили по соседству с бабушкой Нормы Джин. У приемных родителей она прожила до семи лет, после чего Глэдис забрала дочь и переехала с ней в собственный дом. Однако всего через несколько месяцев Глэдис, у которой наблюдались проблемы с психикой, попала в психиатрическую клинику, а Норму Джин забрала подруга матери Грейс Мак-Ки Фото: AP / Julien's Auctions, Joseph Jasgur «Каждая девушка никогда не должна забывать, что ей не нужны те, кому не нужна она»

По воспоминаниям Мэрилин Монро, именно Грейс Мак-Ки, ставшая официальным опекуном девочки, впервые сказала о том, что та когда-нибудь станет кинозвездой. Вместе с Грейс будущая актриса впервые побывала в кинотеатре, начала пользоваться косметикой. Однако когда Норме Джин было девять лет, Грейс вышла замуж, и в том же году девочку отправили в приют. В последующие семь лет ей предстояло пережить возвращение в семью Грейс, сексуальные домогательства отчима, переезд к дальней родственнице и снова жизнь в приемной семье Фото: U.S. army photographer David Conover's «Глядя в ночное небо, я думала, что, наверное, тысячи девушек точно так же, как я, сидят в одиночестве и мечтают стать кинозвездами. Но меня это не беспокоило. Моя мечта не могла сравниться ни с чьей другой»

Во время учебы в школе Норма Джин познакомилась с Джеймсом Эдвардом Догерти, и, когда в 1942 году семья Грейс решила переехать в Западную Виргинию, молодые люди поженились. 16-летняя Норма Джин бросила школу и переехала к мужу, однако год спустя Догерти нанялся в торговый флот, а девушка вынуждена была устроиться на авиационный завод. В 1944 году она познакомилась с армейским фотографом Дэвидом Коновером, после чего началась карьера Нормы Джин в качестве модели

На фото: c голливудским продюсером Джорджем Джесселом Фото: AP / Edward Widdis «Женская привлекательность только тогда сильна, когда она естественна и стихийна»

В 1945 году Норма Джин, носившая тогда фамилию Догерти, стала приобретать популярность как модель агентства Blue Book Modeling в Лос-Анджелесе. Год спустя она получила предложение поработать статисткой на киностудии 20th Century Fox, тогда же и появился знаменитый псевдоним актрисы — Мэрилин Монро Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Каждый является звездой и заслуживает право на сияние»

Начавшаяся кинокарьера Мэрилин Монро положила конец ее браку с Джеймсом Догерти — пара развелась в сентябре 1946 года. Дальнейшая личная жизнь актрисы постепенно стала объектом пристального внимания журналистов Фото: AP «В девушке должны быть красивы две вещи — это взгляд и губы, потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит»

В конце 1940-х годов Мэрилин Монро появилась в эпизодических ролях в фильмах «Скандальная мисс Пилгрим», «Опасные годы», «Скудда-У! Скудда-эй!», а в картине «Хористки» начинающая актриса впервые говорила на экране и пела. В дальнейшем Монро получила семилетний контракт со студией 20th Century Fox и роль в фильме «Асфальтовые джунгли» (1950) Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» «Мудрая девушка знает свои рамки. Умная девушка знает, что их у нее нет»

В 1953 году в США вышел новый мужской журнал под названием Playboy с Мэрилин Монро на обложке. Основатель журнала Хью Хефнер (на фото) поместил на его страницы фотографии обнаженной актрисы, которые были сделаны еще в 1949 году Томом Келли и впоследствии выкуплены Хефнером Фото: Getty Images / Ian West / PA Images «Я эгоистичная, нетерпеливая и неуверенная в себе. Я совершаю ошибки, могу выйти из себя и порой со мной трудно справиться. Но если вы не можете общаться со мной, когда я в плохом расположении духа, то не заслуживаете моего общества и в хорошем»

В 1954 году Мэрилин Монро получила награду «Самая популярная актриса», а в следующем году создала собственную корпорацию «Marilyn Monroe Productions» Фото: AP «Часто бывает вполне достаточно просто быть с кем-то. Не обязательно прикасаться друг к другу, говорить о чем-то. Достаточно просто чувствовать связь между вами двумя, чувствовать, что ты не одинок»

В январе 1954 году Мэрилин Монро вновь вышла замуж — за бейсболиста Джо Ди Маджо (на фото), однако их брак продлился меньше года. Между тем Ди Маджо, который безумно ревновал актрису ко всем окружающим мужчинам, оказался единственным возлюбленным Монро, пришедшим на ее похороны Фото: AP «Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир!»

По словам самой Мэрилин Монро, несмотря на ее огромную популярность в 50-е годы, режиссеры в первую очередь видели в ней красивую, сексапильную женщину, а не актрису. Названия фильмов, в которых снималась Монро, говорят сами за себя: «Любовное гнездышко» (1951), «Мы не женаты!» (1952), «Как выйти замуж за миллионера» (1953), «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), «Займемся любовью» (1960) Фото: AP «Я согласна жить в мире, которым правят мужчины, до тех пор, пока могу быть в этом мире женщиной»

Пожалуй, одной из самых известных работ Мэрилин Монро стала роль солистки женского оркестра Душечки из музыкальной комедии «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки», 1959, кадр на фото) Фото: Ashton Productions «Все мужчины одинаковы. А разные лица у них только для того, чтобы женщины могли их различать»

В июне 1956 года Мэрилин Монро вышла замуж в третий раз — за драматурга Артура Миллера (на фото), с которым познакомилась еще в 1950 году. Этот брак, продлившийся до начала 1961 года, стал самым длинным для актрисы. Монро всегда хотела иметь детей, забеременеть ей удалось только в браке с Миллером, но эта беременность оказалась внематочной Фото: AP «Карьера — это прекрасно, но она не сможет согреть вас в холодную ночь»

В 1960 году Мэрилин Монро удостоилась собственной звезды на «Аллее славы» в Голливуде Фото: AP «Учитесь быть хорошим другом, учитесь уважать своих друзей. Всегда помните, что друзья помогут вам в трудную минуту быстрее, чем семья. Не забывайте, что они будут заботиться о вас, несмотря ни на что»

На фото: Мэрилин Монро и актер, будущий президент США Рональд Рейган (1959) Фото: AP / ho «Умная девушка целует, но не любит, слушает, но не верит и уходит до того, как ее оставили»

В 1961 году Мэрилин Монро познакомилась с будущим президентом США Джоном Кеннеди (на фото справа). В прессе неоднократно ходили слухи об их романе, а также о связи актрисы с братом президента Робертом Кеннеди (слева) Фото: Cecil Stoughton / Corsey Keya Morgan / CNN «Я точно знаю, что никогда не буду счастливой, но я могу быть веселой»

Последним фильмом с участием Мэрилин Монро стала картина «Неприкаянные» (1961), получившая негативные отзывы критиков. Самой актрисы не стало в 1962 году: она была найдена мертвой в собственном доме в ночь с 4 на 5 августа. В руке Монро была зажата телефонная трубка, а на кровати и туалетном столике найдено множество упаковок от снотворного и других таблеток

На фото: полиция и журналисты около дома Мэрилин Монро 5 августа 1962 года Фото: AP / Harold Filan «Как неправильно, если женщина ждет человека, чтобы построить мир своей мечты, а не создает его сама»

Мэрилин Монро не оставила предсмертной записки, а в полицейском отчете в качестве причины смерти значится: «Вероятно, самоубийство». На сегодняшний день, помимо самоубийства и передозировки снотворного, существуют несколько версий о причинах смерти актрисы: убийство, совершенное мафией; убийство спецслужбами США по приказу Джона Кеннеди; ошибка психоаналитика, прописавшего Монро несовместимые лекарства Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 18 «Когда я была маленькой, никто не говорил мне, что я красива. Всем маленьким девочкам нужно говорить, что они красавицы, даже если это не так»

Две звезды в одной берлоге В марте 1951 года кинокомпания Twentieth Century Fox, раскручивая восходящую звезду Мэрилин Монро, устроила ей рекламную съемку с бейсболистами из команды «Чикаго Уайт Сокс». Актриса должна была выступить то ли в качестве талисмана команды, то ли в роли условной хозяйки поля на одной из игр «Сокс». Монро была в джемпере поло, цвет которого определить уже невозможно, так как фотографии черно-белые, в белых шортах и в туфлях на высоком каблуке. Фотографии появились во всех газетах Калифорнии. На одной из них Монро шла бок о бок с аутфилдером — игроком обороны во внешнем поле Гасом Зернилом. Оба — с бейсбольными битами на плечах. На другой она держала под руку Зернила и питчера (подающего игрока) Джо Добсона. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки бейсбольной команды «Чикаго Уайт Сокс» со своим талисманом

Фото: California Times Игроки бейсбольной команды «Чикаго Уайт Сокс» со своим талисманом

Фото: California Times Согласно официальной кинематографической легенде, фото с Зернилом попались на глаза Джо Ди Маджо. Центрфилдер «Нью-Йорк Янкис» (игрок обороны, занимающий центральную позицию) Ди Маджо был самым популярным и самым высокооплачиваемым бейсболистом того времени. В 1949 году он первым в истории бейсбола стал получать $100 тыс. в год (примерно соответствует сегодня $1,4 млн). Ди Маджо решил познакомиться с очаровательной девушкой с фото. Он пришел к Зернилу, чтобы узнать, как ее найти. Зернил посоветовал ему обратиться к пресс-агенту Дэвиду Марчу, организовавшему ту самую фотосессию. Марч договорился о свидании, на котором кроме Ди Маджо и Монро должны были присутствовать он сам и его подруга Пегги Рейб. Согласно некоторым источникам, Рейб якобы была актрисой, только, увы, ни одна ее роль неизвестна, согласно другим — дочерью банкира, прославившейся тем, что в 1949 году в нью-йоркском ночном клубе El Morocco она вступила в потасовку с легендой Голливуда Хамфри Боггартом. Как Хамфри Богарт превращал любой финал в хеппи-энд Свидание состоялось 8 марта 1952 года, то есть через год после фотографий Монро с «Уайт Сокс», что заставляет сомневаться в кинолегенде, в итальянском ресторане Villa Nova на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. Марч с подругой приехали вовремя, в 19:00. Ди Маджо — в 19:15. Мэрилин Монро опоздала всего на два часа. Это были версии биографов Ди Маджо. А вот как все было согласно автобиографии Монро «My Story». Однажды кто-то из ее приятелей на киностудии сказал, что ей нужно познакомиться с кем-то вроде Ди Маджо. Цитата из автобиографии: «— Я о нем слышала,— ответила я. Это было отчасти правдой. Я знала это имя, но на самом деле не знала, кто это. — Ты не знаешь, кто он? — спросил мой приятель. — Он футболист или бейсболист,— ответила я. — Замечательно,— рассмеялся приятель.— Тебе пора вылезти из своего туннеля, Мэрилин Монро. Ди Маджо — одно из величайших имен в истории бейсбола. Он до сих пор кумир миллионов болельщиков. — Мне не хочется с ним встречаться, – сказала я. На вопрос почему, я ответила, что, во-первых, мне не нравится, как одеваются спортсмены и атлеты. — Мне не нравятся мужчины в кричащей одежде,— сказала я,— в клетчатых костюмах, с накачанными мускулами и в розовых галстуках. Они меня нервируют. Но я согласилась присоединиться к небольшой компании, с которой Джо Ди Маджио ужинал в ресторане Chasen’s». Chasen’s находился на углу бульвара Беверли и Норт-Дохени-драйв. Кроме нестыковки с ресторанами есть разнобой и в датах. Некоторые источники упоминают, что судьбоносная встреча произошла не 8, а 13 марта. В каком бы из двух ресторанов и когда ни состоялось их первое свидание, все источники сходятся в одном — внимание большинства присутствующих, даже мужчин, было приковано не к Мэрилин, а к Джо Ди Маджо. Для нее это было в новинку. Ди Маджо не был похож на то, как, по ее мнению, выглядят спортсмены. Серый костюм, серый галстук с синими точками. «Если бы мне не сказали, что он какой-то бейсболист, я бы предположила, что он либо стальной магнат, либо конгрессмен» (Мэрилин Монро, «My Story»). За столом он в основном молчал, она рассказывала о фильме «Обезьяньи проделки», в котором снималась. Около одиннадцати вечера Мэрилин собралась уходить, сказав, что ей рано утром нужно быть на съемках. Она предложила Ди Маджо подвезти его. Он выдвинул встречное предложение — покататься по ночному городу. Они катались часа три. Потом встретились еще раз. И еще. И еще. Другом, не названным по имени в автобиографии Монро, был Сидни Скольски, автор популярной колонки голливудских сплетен. В очередной колонке Скольски первым сообщил миру о знакомстве Ди Маджо и Монро.

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо в ожидании церемонии регистрации брака

Аппендицит и вздымающееся платье 28 апреля 1952 года Мэрилин прямо со съемочной площадки привезли в больницу с приступом аппендицита. Когда ее доставили в операционную, под ее ночной рубашкой врач увидел записку следующего содержания: «Самое важное, что нужно прочитать перед операцией. Уважаемый доктор, режьте как можно меньше. Я знаю, это звучит тщеславно, но это не имеет значения — тот факт, что я женщина, важен и много значит для меня. Сохраните, пожалуйста (не могу вас достаточно попросить) все, что можете,— я в ваших руках. У вас есть дети, и вы должны понимать, что это значит,— пожалуйста, доктор, я знаю, что вы как-нибудь поймете! Спасибо — спасибо — ради Бога, уважаемый доктор, не удаляйте яичники — пожалуйста, еще раз сделайте все возможное, чтобы не осталось больших шрамов. Благодарю вас от всего сердца. Мэрилин Монро». Ди Маджо постоянно звонил в больницу, чтобы узнать о ее состоянии, ее палата была завалена букетами роз. 14 января 1954 года Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио зарегистрировали брак в мэрии Сан-Франциско. Первые проблемы возникли во время медового месяца. Молодожены проводили его в Японии. Пентагон обратился к Мэрилин с просьбой выступить перед американскими военнослужащими в Южной Корее. Когда она вернулась к Ди Маджо, то произнесла фразу, ставшую впоследствии знаменитой: «Ты никогда не слышал таких аплодисментов». На что тот раздраженно ответил: «Слышал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро на аэродроме в Сан-Франциско. Супруги вернулись в США после медового месяца, проведенного в Японии и Южной Корее Фото: Robert H. Houston / AP Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо на пляже под Санкт-Петербургом, штат Флорида Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Джо Ди Маджо и Мэрилин Монро на аэродроме в Сан-Франциско. Супруги вернулись в США после медового месяца, проведенного в Японии и Южной Корее Фото: Robert H. Houston / AP Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо на пляже под Санкт-Петербургом, штат Флорида Фото: AP В биографии Ди Маджо «Joe DiMaggio: The Hero’s Life», написанной Ричардом Беном Креймером и опубликованной в 2000 году, рассказывается, будто вскоре после свадьбы Мэрилин Монро жаловалась своему другу и коллеге Брэду Декстеру, что Ди Маджио одержим ревностью, подозревает ее в романах с людьми из киноиндустрии, хочет, чтобы она сидела дома, отказавшись от карьеры актрисы. Звезду бейсбола окончательно вывела из себя легендарная сцена из кинофильма «Зуд седьмого года», в которой поток воздуха из вентиляционной решетки нью-йоркского метро раздувает платье героини Монро. Начались скандалы, выяснения отношений. Ди Маджио часто ее бил. Мэрилин Монро подала на развод с Джо Ди Маджо 5 октября 1954 года, указав причиной его душевную жестокость. Решение о разводе было вынесено 27 октября. В книге врача-подолога Рока Позитано, лечившего Ди Маджо, «Dinner with DiMaggio: Memories of An American Hero», написанной в соавторстве с Джоном Позитано, называется другая причина развода. Вроде бы Ди Маджио жаловался врачу, что они с Мэрилин не могли завести детей. О качестве книги можно судить по другому свидетельству доктора: «"Они разобрались" с моей бедной Мэрилин,— сказал Ди Маджио. Мне хватило ума не спрашивать кто». Сам Джо Ди Маджио не оставил мемуаров, но кроме лечащего врача воспоминаниями о его романе с Монро делилась его племянница Джун (с помощью «литературного негра» Джейн Попп) в книге «Marilyn, Joe & Me: June DiMaggio Tells It Like It Was». В последние годы жизни Ди Маджио часто посещал пивной бар Liverpool Lil’s в Сан-Франциско. Он с удовольствием разговаривал с детьми, раздавал автографы. Но, как вспоминает менеджер бара, если кто-то упоминал имя Монро, мрачнел и уходил из заведения. Не считая мелких увлечений Кроме трех мужей и тех, чьи имена уже названы в тексте, у Мэрилин Монро были романтические отношения и с другими мужчинами. Различные источники с различной степенью достоверности называют следующие имена: Фред Карджер (преподаватель вокала), Чарли Чаплин-младший (актер), Сидни Чаплин (актер), Милтон Берле (комик), Тони Кертис (актер), Джон Ф. Кеннеди (президент США), Ричард Кеннеди (генеральный прокурор США), Марлон Брандо (актер), Фрэнк Синатра (певец), Джерри Льюис (комик).

Фотосессия Мэрилин Монро в саду дома актерского агента Джонни Хайда, неоднократно звавшего ее замуж

Давний знакомый Для того, чтобы рассказать историю третьего брака Мэрилин, нужно вернуться в прошлое — в период между первым и вторым мужьями. 26 июля 1947 года киностудия XX Century Fox сообщила Норме Джин Догерти (Мэрилин Монро), что ее контракт истекает через месяц и не будет продлен. Причина неизвестна. Предполагают, что из-за ее неспособности запоминать реплики или из-за постоянных опозданий на съемки. Для Мэрилин это была трагедия. Но здесь появился добрый ангел. Фотограф Бруно Бернард рассказал оставшейся без работы актрисе, что едет на съемки в Палм-Спрингс, в Racquet Club. Он предложил ей поучаствовать в съемках в качестве модели и сказал, что поездка будет для нее интересной, в клубе часто бывают люди из киноиндустрии. Предсказание Бернарда сбылось. Фотосессия Мэрилин в раздельном купальнике в бассейне Racquet Club привлекла внимание мужчин. Больше всего ею заинтересовался человек, которого Мэрилин первоначально назвала для себя «маленьким садовым гномом». Ее мнение изменилось, когда она узнала, что это — актерский агент Джонни Хайд, урожденный Иван Хайдабура, один из самых влиятельных людей в Голливуде. Хайд взял ее под крыло, устраивал ей одно успешное прослушивание за другим, затем договорился для нее о новом контракте с XX Century Fox. Как и со многими другими эпизодами в биографии Монро, существует еще несколько версий ее знакомства с Хайдом. Оно также могло состояться на новогодней вечеринке в 1948 году у продюсера Сэма Шпигеля или в январе 1949 года все в том же Racquet Club на вечеринке, которую устраивал другой продюсер — Джозеф Майкл Шенк, урожденный Иосиф Михайлович Шейнкер. Джонни Хайд был на 31 год старше и на голову ее ниже. Он влюбился в свою подопечную по уши, оплатил пластическую операцию, чтобы немного исправить форму носа и подбородка, снял ей дом. Вскоре после знакомства с Мэрилин он развелся с женой — актрисой Мозель Крейвенс Хайд. Позднее та рассказывала: «Я долго пыталась это вытерпеть, но в конце концов это оказалось невозможно. Я терпеливый человек, но всему есть предел». Хайд неоднократно предлагал Мэрилин выйти за него замуж. Она ему отказывала. 18 декабря 1950 года Джонни Хайд скончался от инфаркта. В 2014 году были опубликованы частные письма режиссера Элии Казана. 29 ноября 1955 года в письме жене Казан рассказал о знакомстве с Мэрилин: «Ее парень, или "папик" (если говорить грубо), только что умер. Его семья не позволила ей увидеть тело и не пустила ее в дом, где она жила. Однажды ночью она пробралась туда тайком, и ее выгнали. Я познакомился с ней на съемочной площадке у Хармона Джонса. Хармон считал ее нелепой и с презрением относился к ней. Когда меня представили, я застал ее в слезах. Я пригласил ее на ужин, потому что она показалась мне такой трогательной и жалкой сиротой. Она рыдала весь ужин. Я не "заинтересовался ею"; это пришло позже. Со временем я узнал ее лучше и познакомил с Артуром Миллером, на которого она тоже произвела сильное впечатление… Она была талантливой, остроумной, уязвимой, беспомощной в ужасной боли, без надежды, но с некоторой долей достоинства, не лгала, не была злобной, не была язвительной, и с историей сиротства, которую было невыносимо слышать. Она была похожа на всех героинь Чарли Чаплина в одном лице». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Миллер впервые увидел Мэрилин на съемочной площадке фильма «Моложе себя и не почувствуешь» (на фото — кадр из фильма)

Монро снималась у Хармона Джонса в фильме «Моложе себя и не почувствуешь» («As Young As You Feel»). Вот как вспоминал о первой встрече с ней драматург и прозаик Артур Миллер: «Мы пришли на площадку во время съемок сцены в ночном клубе, когда Мэрилин в черном кружевном платье с ажурной отделкой попросили пройтись по танцполу, привлекая усталый взгляд бородатого Вулли. Ее снимали со спины, чтобы подчеркнуть покачивание ее бедер, движение, достаточно плавное, чтобы казаться комичным. На самом деле это была ее естественная походка: ее следы на пляже были бы прямой линией, каблук опускался бы точно перед последним отпечатком пальца, приводя в движение ее таз. Чем жил и как умирал Голливуд 1950-х Когда съемка закончилась, она подошла к Казану, которого познакомил с ней Хайд… некоторое время назад. С того места, где я стоял, в нескольких метрах от нее я видел ее в профиль на фоне белого света, с волосами, собранными на макушке; она плакала под черной кружевной вуалью, которую время от времени приподнимала, чтобы вытереть глаза. Когда мы пожали друг другу руки, меня будто пронзило насквозь от движения ее тела, это было ощущение, резко контрастировавшее с ее печалью среди всего этого гламура, технологий и суматохи, связанных с подготовкой нового кадра. Она плакала, как она позже объяснила, рассказывая Казану, что Хайд умер, зовя ее по имени в больничной палате, куда его семья запретила ей входить. Она услышала его из коридора и, как всегда, ушла одна». (Из мемуаров Артура Миллера «Timebends: A Life»). Монро и Миллер снова встретились в 1955 году, после того как актриса переехала в Нью-Йорк. У них начался роман. Летом 1956-го Монро должна была отправиться в Великобританию на съемки фильма «Принц и танцовщица» («The Prince and The Showgirl»). Миллер подал заявление о получении паспорта, чтобы сопровождать ее. Но вместо паспорта получил повестку на слушания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности (House Un-American Activities Committee, HUAC) палаты представителей Конгресса США, чтобы дать показания о своих связях с коммунистами. Миллер никогда не состоял в компартии США, но бывал на собраниях коммунистов. 21 июня он предстал перед HUAC. Миллер не стал ссылаться на пятую поправку к конституции США (право не свидетельствовать против себя) и ответил на вопросы, касающиеся его самого, сообщив, что в 1947 году присутствовал на пяти или шести собраниях писателей-коммунистов. Имена других участников этих собраний он назвать отказался. В мае 1957 года суд признал Миллера виновным в неуважении к Конгрессу, его приговорили к штрафу в $500 или 30 дням тюрьмы. В августе 1958-го Апелляционный суд США отменил приговор на основании того, что Миллер был введен в заблуждение председателем HUAC Фрэнсисом Уолтером, который до слушаний, по версии защиты, обещал не требовать от него назвать имена других людей.

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Во время конфликта с HUAC Монро предлагали дистанцироваться от Миллера, чтобы не навредить кинокарьере. Она этого не сделала. Вскоре после слушаний, 29 июня 1956 года, Мэрилин Монро и Артур Миллер зарегистрировали брак. Незадолго до свадьбы Монро приняла иудаизм, и 1 июля 1956 года они сыграли свадьбу по еврейскому обряду. После этого фильмы с участием Мэрилин Монро были запрещены в Египте (и снова разрешены после ее развода с Миллером). Хотя Миллеру не выдали паспорт и на съемки «Принца и танцовщицы» он не попал, на работе над фильмами Монро, которые проходили в США, он постоянно присутствовал. Специально для нее он написал роль Розлин Тэйбер в фильме «Неприкаянные» («The Misfits»). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэрилин Монро и Артур Миллер в саду его дома за несколько часов до свадьбы Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Мэрилин Монро и Артур Миллер уезжают из больницы, где ей была сделана гинекологическая операция Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Мэрилин Монро и Артур Миллер в саду его дома за несколько часов до свадьбы Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Мэрилин Монро и Артур Миллер уезжают из больницы, где ей была сделана гинекологическая операция Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images Монро несколько раз пыталась родить ребенка. В сентябре 1956 года у нее случился выкидыш, в августе 1957-го у нее возникла внематочная беременность, в декабре 1958-го, вскоре после съемок фильма «В джазе только девушки» («Some Like It Hot»), она пережила второй выкидыш. Все это привело к тяжелой депрессии, она стала злоупотреблять алкоголем и таблетками. Какие роли Тони Кертис играл в жизни Фильм «Неприкаянные» оказался последним фильмом Монро. Официальная премьера картины состоялась 1 февраля 1961 года. Фильм провалился в прокате. Развалился и брак Миллера и Монро. Еще во время съемок у Монро начался роман с певцом Ивом Монтаном. Миллер не придал этому значения, так как у него самого возникло новое увлечение — фотографом Ингеборгой Херминой «Инге» Морат. Они познакомились на съемках тех же «Неприкаянных». Незадолго до премьеры, 20 января, Монро и Миллер оформили в Мексике развод. Официальное обоснование — не сошлись характерами. 17 февраля Миллер и Морат поженились, в сентябре у них родилась дочь Ребекка.

Все трое пережили 5 августа 1962 года Мэрилин Монро была найдена мертвой у себя дома в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти — передозировка седативными препаратами, вероятно, самоубийство. Неофициальных конспирологических версий существует множество — виновниками называли ЦРУ, мафию, генпрокурора Роберта Кеннеди, врачей. В официальную версию не верил Джеймс Догерти: «Позже мне сказали, что это было самоубийство. Но нет. Она бы никогда этого не сделала. Не она». Если верить Року Позитано, то и Джо Ди Маджио не считал, что это было самоубийство, подозревая братьев Кеннеди. При этом, опять же согласно Позитано, Ди Маджо считал и себя отчасти виновным в смерти бывшей жены: «Я буду до гроба сожалеть и винить себя в том, что с ней случилось». Артур Миллер написал в 1962 году эссе, которое не было опубликовано, а его содержание стало публичным только в 2018-м. В нем Миллер обвинял в смерти Монро киноиндустрию и публику: «Вместо того чтобы мчаться на похороны, чтобы сфотографироваться, я решил остаться дома и позволить скорбящим покончить с этим издевательством. Не то чтобы все там были лжецами, но достаточное число. Большинство присутствовавших там погубили ее, дамы и господа. Ее погубило многое, и часть этого — вы. И часть этого разрушает вас. Разрушает вас сейчас. И вот вы стоите там, плачете и таращитесь, радуясь, что это не вы отправитесь в могилу, радуясь, что вы в конце концов убили эту одинокую девушку».