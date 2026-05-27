Нижегородские энергетики с начала года взыскали с должников более 300 млн рублей

С начала 2026 года ПАО «ТНС энерго НН» взыскало с должников за электроэнергию более 300 млн руб. Об этом сообщили в компании.

В частности, за четыре месяца суды приняли 578 решений о взыскании долгов с юридических лиц на общую сумму более 280 млн руб. Также вынесены почти 2,67 тыс. решений в отношении физических лиц на 22 млн руб.

В рамках исполнительного производства с юридических лиц принудительно взыскали 130 млн руб., с граждан-неплательщиков — 13 млн руб.

С начала года в отношении должников ввели 327 запретов на выезд за границу. У 24 злостных неплательщиков арестовали автомобили, квартиры и другую собственность. Все это будет продано для погашения долгов.