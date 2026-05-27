Больницы Удмуртии пополнят 1,2 тысячи работников по программе наставничества

1,2 тыс. выпускников высших и средних учебных заведений пополнят штат медицинских организаций Удмуртии благодаря системе наставничества. Об этом рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин во время прямого эфира ЦУР, отвечая на вопрос жительницы Воткинска о нехватке медперсонала.

«Ждем 600 выпускников из колледжа и 600 выпускников из медакадемии. С 2026 года начинает действовать федеральный закон о наставничестве. Специалист после обучения в вузе должен пройти курс наставничества сроком до трех лет. Это можно сделать в учреждениях, которые оказывают медпомощь по программе ОМС <...> Далее медработники идут уже в свободное плавание»,— ответил господин Багин.

По словам министра, программа наставничества позволит увеличить укомплектованность государственных медучреждений молодыми специалистами. В Удмуртии наблюдается положительный кадровый баланс в течение двух последних лет. «Процент небольшой — порядка нескольких процентов, — но все равно есть»,— добавил Сергей Багин. По укомплектованности кадрами республика входит в пятерку регионов ПФО, сказал глава минздрава региона.