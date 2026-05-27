Объем выданных потребкредитов в Новосибирской области вырос на 29%

Объем кредитования наличными в первом квартале 2026 года в Новосибирской области увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 78 млрд руб. (в 2025 году — 55,38 млрд руб.). Количество выдач за год выросло на 18% — до 278 тыс., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Средний размер кредита наличными в апреле составил 206 тыс. руб., за год он прибавил 26 тыс. руб. (в апреле 2025 года он составлял 180 тыс. руб.). Средний срок розничного кредитования в апреле достиг 28 месяцев, в марте он был равен 27 месяцам, в апреле 2025 года — 25 месяцам.

Рост объемов розничного кредитования по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года также зафиксирован в Иркутской области и Красноярском крае — на 35%, в Алтайском крае — на 32%, в Кузбассе — на 29,5%.

