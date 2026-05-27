«Россети Тюмень» направили 21,5 млн рублей на модернизацию ПАРН в Тюменской области

Компания «Россети Тюмень» модернизировала пункт автоматического регулирования напряжения (ПАРН) в Нижнетавдинском муниципальном округе Тюменской области. Улучшенные характеристики оборудования позволили увеличить пропускную способность линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ, которая обеспечивает энергоресурсом свыше 3,5 тыс. жителей в 16 населенных пунктах.

Специалисты установили три новых вольтодобавочных трансформатора большей мощности, увеличив номинальный ток устройства до 400 А. Модернизированный ПАРН обеспечивает мониторинг и позволяет оперативно менять параметры электрической сети в 15 СНТ и деревне Штакульской, в том числе автоматически повышать уровень напряжения 10 кВ на удаленных участках ЛЭП. Это особенно важно при переменных нагрузках, характерных для территорий сезонного проживания и индивидуальной жилой застройки.

«Россети Тюмень» системно реализуют проекты по развитию электросетевого комплекса Тюменской области. Энергетики провели модернизацию объекта с учетом пожеланий и предложений жителей Нижнетавдинского муниципального округа. На эти цели системообразующая сетевая компания направила 21,5 млн рублей.

