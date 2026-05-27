Учреждениям культуры Чувашии могут разрешить льготную аренду под книготорговлю
Власти Чувашии одобрили законопроект о льготной аренде помещений учреждений культуры для книжных магазинов и просветительских мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Учреждениям культуры для сдачи в аренду на льготных условиях государственного или муниципального имущества потребуется согласие собственника.
Помещение можно будет использовать для розничной продажи книг, газет и журналов, а также для проведения культурно-просветительских мероприятий.
При этом не предусматривается выкуп имущества и передача его в субаренду.