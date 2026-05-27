В Оренбурге в этом году будут работать 10 загородных лагерей

В Оренбурге официально начинается сезон детского отдыха. Будут работать 10 загородных лагерей, в которых смогут отдохнуть 10 тыс. детей. Первые заезды состоятся 28 мая. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК Фото: Антон Иванов, АО ЧЭМК

Для детей, которые остаются в городе, организуют досуг на базах школ и учреждений дополнительного образования. 32 лагеря дневного пребывания примут около 4,5 тыс. детей. Дополнительно будут работать площадки кратковременного пребывания. Родители смогут привести на такие площадки детей на несколько часов.

В администрации города отмечают, что «все лагеря прошли необходимые проверки, персонал проинструктирован, педагоги и вожатые готовы к работе».

Руфия Кутляева