Нововоронежскую АЭС отметили престижной наградой на международном форуме

25-26 мая в Благовещенске (Амурская область) прошел Российско-китайский форум «Открытая промышленность». Более 200 экспертов приехали поделиться своим опытом и практиками по развитию промышленного туризма.

В состав делегации от Воронежской области вошли представители регионального правительства, Нововоронежской АЭС, филиала АО «Ил»-ВАСО, компании «ИНТЕЛКА», Воронежского тепловозоремонтного завода.

Советник министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Лысков во время церемонии награждения отметил, что это безусловный успех Воронежской области: практически на старте участия в программе стать ее финалистом и войти в число регионов с лучшими практиками.

Так, Нововоронежская АЭС представила трек «Энергия вкуса с видом на АЭС», который признан лучшей коммуникационной практикой в сфере промышленного туризма в номинации «За демонстрацию устойчивого развития ESG». Вместо традиционных информационных кампаний для знакомства с объектами атомной энергетики предприятие использует «опытное погружение» через гастрономию и знакомство с самобытной культурой местности.

По словам министра промышленности и транспорта Сергея Хлызова, промышленный туризм станет одним из главных элементов продвижения, формирующим современный образ региона как пространства для жизни и работы, и способствующим популяризации рабочих профессий у молодежи.

«Промышленный туризм – это драйвер комплексного развития. Он формирует не только имиджевую составляющую нашего региона, но и одновременно помогает решать кадровые задачи и укреплять экономику», - подчеркнул министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов.

По результатам международного форума будут собраны предложения и инициативы для вынесения в резолютивную часть в качестве инициатив на федеральный уровень.