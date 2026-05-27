«Компании готовы инвестировать в качество жизни сотрудников»

Компании становятся более человекоцентричными, а забота о сотрудниках превращается в стратегический инструмент эффективности бизнеса. Эти и многие другие тенденции отмечает премия «HR-бренд» от HeadHunter, которой в этом году исполняется 20 лет. Почему работодателям важно не только создавать комфортные условия в офисе, но и помогать человеку за пределами рабочего пространства? И готовы ли компании вкладываться в молодых сотрудников? Об этом ведущая “Ъ FM” Дарья Надина поговорила с директором по человеческому капиталу Т-Банка Анной Орловой и директором бренд-центра hh.ru Ниной Осовицкой.

Анна Орлова, директор по человеческому капиталу Т-Банка Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru Фото: HeadHunter

— Что сегодня на практике означает человекоцентричность в крупной технологической компании? Анна, вам слово.

— Мы исходим из того, что успех измеряется не только деньгами или позицией в иерархии, но и тем, скольким людям ты помог улучшить жизнь. Даже наша команда называется не HR, а Human Capital. Мы выстроили целую экосистему инвестиций в людей: это программы развития, поддержка здоровья, корпоративные инициативы, а также проекты для школьников и учителей. Человекоцентричность для нас — это еще и доверие к людям, возможность быстро расти внутри компании. В Т-Банке молодые сотрудники могут довольно быстро перейти от стажерских позиций к реальному влиянию на бизнес. Но по-настоящему такой подход проверяется в сложных жизненных ситуациях — именно тогда становится понятно, насколько компания готова поддерживать человека.

— Нина, а как, по вашему мнению, современный рынок относится к самой идее человекоцентричности? Чего сотрудники ждут от работодателей?

— Здесь важно разделять декларации и реальные практики. Многие компании говорят о ценностях, но человек приходит внутрь и видит разрыв между красивыми словами и повседневной культурой. Поэтому особенно ценны работодатели, которые действительно делают опыт сотрудников более комфортным, вдохновляющим и менее стрессовым. Ошибки, сложности и давление будут всегда, но многое зависит от того, как компания выстраивает взаимодействие — начиная с найма, адаптации и дальнейшего развития сотрудника. Именно это формирует эмоциональный опыт человека внутри организации.

— Анна, вы уже затронули тему заботы о сотрудниках. Что сегодня стоит за этим понятием?

— За последние годы само понимание заботы сильно изменилось. Если раньше речь шла об офисном комфорте, то сегодня это уже стратегический инструмент эффективности бизнеса. Мы стараемся запускать инициативы не формально, а на основе аналитики и реальных потребностей сотрудников. Речь идет о том, как сделать жизнь человека лучше — не только внутри компании, но и в более широком смысле. Например, у нас действует расширенная медицинская поддержка как для самих сотрудников, так и для их семей. Если в компании работают 100 тыс. человек, то фактически зона нашей ответственности охватывает уже сотни тысяч людей. Мы поддерживаем будущих родителей: компенсируем расходы на беременность и роды, предоставляем выплаты при рождении ребенка, выплачиваем четыре оклада сотрудницам, которые работают в компании более двух лет, всем родителям без исключения мы дарим беби-боксы для новорожденных и др.

В 2025 году мы запустили программу онкострахования для сотрудников и их родственников, в том числе детей. Она включает организацию и оплату лечения в ведущих клиниках России и мира. При этом мы не хотим удерживать людей только зарплатой. Деньги важны, но для нас гораздо важнее участвовать в качестве жизни сотрудников в самых разных сферах.

— Нина, а вы как оцениваете эволюцию корпоративной заботы? Как за последние 20 лет изменились подходы работодателей?

— Тенденция действительно впечатляющая. Крупные работодатели вроде Т-Банка задают ориентир для рынка, и это вдохновляет другие компании. Сегодня работодателям важно не только создать комфортные условия в офисе, но и помогать человеку за пределами рабочего пространства. Компании готовы инвестировать в качество жизни сотрудников — это очень заметный сдвиг.

— Анна, давайте поговорим о развитии сотрудников. Почему для вас важно растить специалистов внутри компании?

— Мы считаем ошибкой попытки полностью заменить молодых специалистов искусственным интеллектом. У нас сильна культура «джунизма», а сама компания во многом напоминает университет. Молодые сотрудники часто первыми замечают новые тренды и потенциальные изменения рынка, а опытные коллеги помогают направить эту энергию и выступают наставниками. Именно баланс свежего взгляда и зрелой экспертизы формирует нашу культуру.

— Нина, а что показывает рынок? Компании действительно готовы системно развивать молодых специалистов?

Согласно нашей аналитике, 92% компаний готовы нанимать сотрудников без опыта и инвестировать в их обучение и адаптацию. Это не только вклад в будущее, но и возможность вырастить профессионала, глубоко интегрированного в корпоративную культуру. Первое место работы часто формирует особую лояльность, поэтому компаниям, которые хотят оставаться сильными работодателями в долгосрочной перспективе, точно не стоит отказываться от молодых специалистов.