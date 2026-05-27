В Чувашии руководителей государственных предприятий планируют обязать разрабатывать стратегии развития сроком до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководителей госорганизаций Чувашии обяжут разрабатывать стратегию на 5 лет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Руководителей госорганизаций Чувашии обяжут разрабатывать стратегию на 5 лет

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Руководители должны будут разработать стратегию в течение одного месяца после заключения трудового договора.

Изменения в соответствующее региональное постановление будут внесены правительством Чувашии.

Как отметил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, новый руководитель должен понимать, куда движется предприятие.

Анна Кайдалова