Руководителей госорганизаций Чувашии обяжут разрабатывать стратегию на 5 лет
В Чувашии руководителей государственных предприятий планируют обязать разрабатывать стратегии развития сроком до пяти лет. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Руководители должны будут разработать стратегию в течение одного месяца после заключения трудового договора.
Изменения в соответствующее региональное постановление будут внесены правительством Чувашии.
Как отметил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов, новый руководитель должен понимать, куда движется предприятие.