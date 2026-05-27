К 2028 году речной флот Прикамья достигнет 11 судов
Этим летом Пермский край планирует заключить соглашение на покупку шести прогулочных речных судов в лизинг. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в 2028 году краевой флот достигнет 11 судов. «Речные прогулки планируем активно встраивать в водные туристические маршруты. Доведем количество причальных сооружений в крае до 15. Они будут во всех населенных пунктах, где есть спрос на речные прогулки»,— отметил господин Махонин.
Глава региона рассказал также, что с 2021 года объем туристических услуг в Прикамье вырос более чем в пять раз и составил почти 20 млрд руб.
Напомним, в декабре прошлого года было зарегистрировано АО «Пермское речное пароходство». ПРП будет курировать в регионе перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В собственность ПРП передадут и краевой флот: катер «Колва», а также два «Метеора» и «Восход», находящиеся сейчас на восстановлении. Уставный капитал общества составляет 15,6 млн руб. Его возглавляет потомственный речник Андрей Сергеев.