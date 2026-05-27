К 2028 году речной флот Прикамья достигнет 11 судов

Этим летом Пермский край планирует заключить соглашение на покупку шести прогулочных речных судов в лизинг. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в 2028 году краевой флот достигнет 11 судов. «Речные прогулки планируем активно встраивать в водные туристические маршруты. Доведем количество причальных сооружений в крае до 15. Они будут во всех населенных пунктах, где есть спрос на речные прогулки»,— отметил господин Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Глава региона рассказал также, что с 2021 года объем туристических услуг в Прикамье вырос более чем в пять раз и составил почти 20 млрд руб.

Напомним, в декабре прошлого года было зарегистрировано АО «Пермское речное пароходство». ПРП будет курировать в регионе перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В собственность ПРП передадут и краевой флот: катер «Колва», а также два «Метеора» и «Восход», находящиеся сейчас на восстановлении. Уставный капитал общества составляет 15,6 млн руб. Его возглавляет потомственный речник Андрей Сергеев.