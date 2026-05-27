В Нижнем Новгороде остановили движение трамваев на маршруте №2

Временно остановлено движение трамваев на маршруте №2. По данным областного Центра развития транспортных систем (ЦРТС), поводом для остановки движения стало отсутствие напряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

О возобновлении движения ЦРТС сообщит дополнительно.

Маршрут №2 проходит по так называемому городскому кольцу. Это кольцевой маршрут вокруг центральной части Нижнего Новгорода.

По некоторым участкам городского кольца также проходят маршруты трамваев №27 и №18. Об их остановке пока не сообщалось.

Андрей Репин