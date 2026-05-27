Губернатор Прикамья поручил краевому минфину списать 3,4 млрд кредитных рублей федерального бюджета

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с ежегодным посланием по итогам и планам социально-экономического развития региона. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2025 году из федерального бюджета Прикамье получило финансирования на 40% больше, чем в 2024 году. По этому показателю край на 12-м месте в РФ и на первом месте в ПФО. «Изменили подходы к управлению финансами, чтобы каждый рубль в бюджете работал на развитие региона»,— подчеркнул господин Махонин.

В частности, в Прикамье временно свободные средства размещаются на депозитах, они приносят дополнительный доход в бюджет. Еще один финансовый инструмент, который активно использует Пермский край — списание «старых» кредитов перед федеральным бюджетом. Уже списано 5,7 млрд руб. благодаря действующей системе мер поддержки участников СВО и их семей, а также активной реализации проектов в сфере ЖКХ и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Глава Прикамья поручил региональному министерству финансов провести работу по списанию еще 3,4 млрд руб.

Отметим, в Пермском крае внедрен механизм списания округам старых бюджетных долгов перед краем, если они привлекают инвестиции.