В Белорецком металлургическом комбинате отрицают слухи о сокращениях

Руководство АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК, входит в «Мечел») заверило, что не планирует сокращение персонала. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов по итогам встречи с гендиректором предприятия Алексеем Толстиковым.

«Сейчас ходят слухи про сокращения на БМК — обсудили, как на самом деле обстоят дела. По словам руководства БМК сокращений не планируется»,— написал господин Хакимов.

АО «БМК» специализируется на производстве метизов, является градообразующим предприятием Белорецка. В прошлом году выручка компании превысила 25,9 млрд руб., однако убытки достигли почти 3,3 млрд руб.

Идэль Гумеров