За шесть лет в Прикамье реализовано 70 крупных инвестпроектов

За последние шесть лет в Пермском крае успешно реализовано 70 крупных инвестиционных проектов. По 85 инвестиционным проектам запущено 1344 новые технологические линии. Такие цифры привел сегодня губернатор края Дмитрий Махонин в ходе ежегодного послания.

Так, в рамках специального инвестиционного контракта компания «Еврохим» построила новый горно-обогатительный комплекс для выпуска калийных удобрений. Благодаря запуску производства в Березниках уже создано 3,2 тыс. новых рабочих мест. Компания «Уралкалий» создает в Березниках и Соликамске промышленные комплексы по добыче руды и производству калийных удобрений. Объем вложений в новые промышленные площадки превысит 375 млрд рублей. В настоящее время уже создано более 1 тыс. рабочих мест. «Верхнекамская калийная компания» ведет в Березниках строительство нового горно-обогатительного комплекса «Талицкий ГОК». Его проектная мощность по выпуску хлористого калия составляет 2 млн тонн в год. Объем инвестиций составит 119 млрд руб. На новом производстве создадут более 1,3 тыс. новых рабочих мест.

«По оценке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, специальные инвестиционные контракты, заключенные в Пермском крае в химической отрасли, являются одними из крупнейших в стране»,— заявил губернатор Пермского края.

Модернизировал свое производство и Лысьвенский металлургический завод, запустив востребованную у заказчиков технологию непрерывной цифровой печати на металле. Чусовской металлургический завод открыл новую линию для обеспечения строительной отрасли металлопрокатом высшего качества.

Предприятие «Элка-Кабель» расширило производство продукции для нефтегазовой отрасли, промышленного и гражданского строительства. Новые мощности позволят компании расширить линейку выпускаемой продукции и вдвое увеличить оборот. А благодаря созданию на «Протоне-ПМ» комплекса серийного изготовления двигателей РД-191 и развитию технополиса «Новый Звездный» Роскосмосом было принято решение о переносе в Новые Ляды производства ракетных двигателей с подмосковной площадки.

Отметим, инвестиции в основной капитал промышленных предприятий Прикамья ежегодно увеличиваются. Общий объем вложений за шесть лет составил 1,24 трлн руб.