Число пострадавших в ДТП в Удмуртии детей выросло в начале года почти на 50%

Количество детей, пострадавших в дорожных авариях в Удмуртии, увеличилось на 47,1% в начале 2026 года относительно аналогичного периода 2025-го. Всего в ДТП пострадало 75 несовершеннолетних, трое погибли, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с пресс-конференции в ГАИ республики.

«Все погибшие были пассажирами. По вине нетрезвых водителей погибла 6-летняя девочка в Можгинском районе и 15-летняя девушка в Завьяловском районе. Также в марте в Завьяловском районе в аварии погибли три участника, в том числе 14-летний подросток»,— говорится в сообщении.

В 2025 году на дорогах Удмуртии произошло 195 аварий с несовершеннолетними (-1% год к году), четыре ребенка погибли (-50%).