Мистер мускул

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новом поветрии — использовании парфюмерии на тренировках и о том, насколько это вообще уместно.

Разговоры о том, стоит ли пользоваться духами в спортзале, можно назвать одними из самых провокационных — эта тема всегда одна из самых обсуждаемых.

Для кого-то это своего рода инструмент для повышения уверенности в себе, а для кого-то — абсолютное табу. Первые воспринимают поход на фитнес как выход в свет и внимательно читают, какие же ноты будут уместны на спорте: обычно советуют мягкие мускусы, ароматы свежего белья — то есть такие, чтобы создать впечатление, что вы от природы так хорошо пахнете, даже во время тренировки. Кроме того, запах может выступать в качестве психологического триггера — сигнала, который помогает сосредоточиться и в итоге достичь больших результатов во время тренинга. Однако то, что один считает едва уловимым, другой воспринимает как агрессию и нарушение личного пространства.

Роман Романенко, парфюмерный эксперт косметической сети «Рив Гош», считает, что все же, когда вы идете на спорт, со своими духами совершенно необязательно расставаться.

«В современной парфюмерии существует большое количество решений для любого ритма жизни, в том числе и подходящих для спорта,— рассказывает он.— Я рекомендую выбирать спокойные ароматы с умеренными цитрусами — грейпфрутом, лимоном и мандарином, легкие древесные с кедром или сандалом, зеленые с мятой или чаем и даже деликатные амбровые, например, с амброксаном. Стоит помнить, что интенсивные ароматы будут мешать и вам, и окружающим вас людям. Стоит обратить внимание на формат парфюмерных дымок, а также линии ежедневного ухода. Стоит воздержаться от интенсивных шипровых, мощных древесно-амбровых или восточных удовых ароматов. Но если вы не выходите без вашего любимчика из дома, то попробуйте нанести его совсем деликатно облаком, одно неполное нажатие. Ведь даже очень интенсивный аромат можно нанести очень сдержанно».

Идеальный аромат для спортзала можно описать как нечто спокойное, уравновешивающее и воздушное, то есть это аромат, который и настраивает на нужный лад, и поднимает настроение, не делая вас центром нежелательного внимания.

Ирина Кириенко